[자막뉴스] 역대급 매출은 "이제 시작"…'삼전닉스' 호재 "280% 더 팔린다"

올해 글로벌 메모리 반도체 매출이 지난해보다 280% 급증할 것이란 전망이 나왔습니다.



시장조사업체 가트너는 올해 전 세계 반도체 매출은 우리 돈 2천 조가 넘는 1조 5천500억 달러 이상으로 지난해 8천90억 달러보다 92% 증가할 것으로 내다봤습니다.



거기다 내년에는 무려 1조 9천300억 달러를 넘어설 것으로 예상했습니다.



메모리 증가 폭은 더 큰데, 가트너는 올해 메모리 반도체 매출이 8300억 달러에 이를 것으로 내다봤는데, 이 또한 지난해 2200억 달러보다 약 280% 늘어난 수치입니다.



전체 반도체 매출에서 메모리가 차지하는 비중도 지난해 27%에서 올해 54%로 상승해 절반 이상을 기록할 정도로 높아질 전망입니다.



벤 리 가트너 디렉터 애널리스트는 "반도체 산업이 새로운 성장 국면에 진입하고 있다"며 "AI 인프라 투자가 지속되고 메모리 가격도 예상보다 강한 상승세를 보이면서 산업이 급격히 성장하고 있다"고 설명했습니다.



이 같은 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스에도 호재로 볼 수 있는데 두 회사 모두 고대역폭메모리 HBM과 범용 D램, 낸드를 생산하고 있는 상황에서 AI용 고부가 메모리 수요가 늘고 범용 D램과 낸드 가격도 강세를 보이고 있기 때문입니다.



내년 추가 생산능력이 가동되더라도 AI 인프라 구축에 필요한 메모리 소비가 계속 늘면서 수급은 오히려 빠듯할 것으로 가트너는 내다봤습니다.



AI 데이터센터를 더 많이 지으면서 메모리뿐 아니라 CPU, 아날로그 소자 등 다른 제품도 수요가 늘고 있는 상황, 벤 리 애널리스트는 "AI는 특정 제품군에만 혜택을 주는 것이 아니라, 인프라 전반에서 반도체 시장의 기회를 확대하고 있다"고 말했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)