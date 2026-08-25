프로야구 정규시즌 10월 7일 종료…9월 29일부터 더블헤더 편성

▲ 7월 11일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 올스타전 (자료화면)

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▲ KBO, 2026 정규시즌 잔여 경기 일정 발표

올해 프로야구 정규시즌이 10월 7일에 끝납니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 미편성된 45경기와 우천 취소 경기 등 재편성 60경기를 합친 105경기 잔여 일정을 오늘(25일) 발표했습니다.KBO 사무국은 10월 7일 두산 베어스-LG 트윈스(잠실), 한화 이글스-키움 히어로즈(고척), NC 다이노스-SSG 랜더스(인천), 삼성 라이온즈-kt wiz(수원), KIA 타이거즈-롯데 자이언츠(부산) 5경기로 정규리그를 마감하는 일정을 짰습니다.올해를 끝으로 문을 닫는 서울 잠실구장의 정규리그 마지막 경기를 잠실의 주인인 두산과 LG 대결로 마무리하는 게 눈에 띕니다.KBO 사무국은 먼저 25일부터 9월 28일까지 비 등의 변수로 경기가 취소되면 예비일 경기로 편성하고, 예비일이 없으면 9월 29일 이후 동일 대진이 있는 경우 더블헤더로 진행하기로 했습니다.9월 29일 이후에도 예비일이 없을 땐 다음 날 대진이 같다면 더블헤더로, 동일 대진이 아니라면 다음 동일 대진 두 번째 날 더블헤더, 추후 편성 식으로 일정을 다시 짭니다.아이치·나고야 아시안게임이 벌어지는 기간에 더블헤더는 열리지 않고, 9월 29일부터 더블헤더를 편성합니다.특히 10월 5일까지 팀당 한 번만 더블헤더를 치릅니다.취소된 경기를 예비일 또는 더블헤더로 편성하면 특정팀은 최대 9연전을 치러야 할 수도 있어 시즌 막판 순위 싸움의 최대 변수가 될 것으로 보입니다.아시안게임에 출전하는 선수들은 9월 14일에 모여 9월 28일에 귀국합니다.KBO리그 규정에 따라 9월 1∼14일 경기는 평일 오후 6시 30분, 주말과 공휴일 오후 5시에 시작합니다.9월 15일 이후에는 평일 오후 6시 30분, 토요일 오후 5시, 일요일과 공휴일 오후 2시에 시작됩니다.9월 24∼27일 추석 연휴 기간에는 이동 편의를 고려해 전 경기가 오후 5시에 시작됩니다.더블헤더 1차전 시작 시간은 평일 오후 3시, 주말과 공휴일 오후 2십니다.(사진=KBO 사무국 제공, 연합뉴스)