아시안게임 야구대표팀 코치진 확정…강인권·박경수 코치 합류

▲ 류지현 감독(맨 앞 가운데) 등 2026 아이치·나고야 아시안게임 코치진이 24일 서울 도곡동 한국야구위원회에서 첫 회의를 하고 있다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 우승에 도전하는 야구대표팀 코치진이 결정됐습니다.
한국야구위원회(KBO)와 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 오늘(25일) 코치진을 발표했습니다.
류지현 감독을 보필할 수석코치로는 강인권 프로야구 한화 이글스 퀄리티 컨트롤(QC) 코치가 선임됐습니다.
강 수석코치는 NC 다이노스 감독 등을 거쳤으며 올해 초에 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 수석코치를 맡았습니다.
투수코치에는 최원호 전 한화 감독, 수비코치에는 이동욱 전 NC 감독이 선임됐습니다.
두 코치도 2026 WBC에서 각각 QC 코치, 수비코치를 역임했습니다.
타격 및 QC코치로는 박경수 kt QC 및 주루 코치, 작전코치는 최태원 경희대 감독, 배터리 코치는 최기문 울산 웨일스 수석 코치가 맡습니다.
류지현 감독을 비롯한 코치진은 24일 서울 도곡동 KBO에서 첫 공식 미팅을 한 뒤 대회 관련 향후 일정 및 주요 상대 국가 전력 분석 등에 관해 논의했습니다.
코치진과 선수단 24명은 다음 달 14일 지정 숙소에 모인 뒤 15일부터 17일까지 서울 고척스카이돔에서 공식 훈련과 연습 경기를 치릅니다.
이후 18일 결전지 일본 나고야로 출국해 19일과 20일에 현지 적응훈련을 합니다.
21일 조별리그 B조 예선 대만전, 22일 홍콩전, 23일 태국전을 치른 뒤 25일과 26일 슈퍼라운드 2경기를 거쳐 27일 메달 결정전을 펼치고 28일 귀국할 예정입니다.
(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)
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