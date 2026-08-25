"세트 맞죠? '쏜다' 맞죠?"…중계석 앉자 '질문 폭격기' 된 전현무

2026 나고야 아시안게임 SBS 중계진에 방송인 전현무가 합류했습니다.



양궁 중계를 맡게 된 전현무는 임동현 해설위원과 함께 실제 경기 영상을 보며 중계 리허설에 나섰는데요.



용어부터 점수 계산, 승부처를 짚는 법까지 하나씩 배우며 '스포츠 캐스터 전현무'로 변신 중인 현장을 〈스포츠머그〉가 담았습니다.



(취재 : 전영민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 이찬수, 제작 : 스포츠취재부)