"전 세계는 미국 제재 받을 준비해!" 전쟁장관보다 두려운 재무장관 '왕따 작전' 선포.."중국은요?" 이란 도발에 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 행정부는 24일(현지시간) 이란과 특정 물품을 거래하는 다른 국가에 2차 제재를 가하기로 하는 등 새로운 대 이란 제재를 발표했습니다.



스콧 베선트 미 재무장관은 이날 워싱턴DC 재무부 청사에서 기자회견을 열어 "오늘 우리는 이란 정권이 선택할 수 있는 모든 옵션을 차단하기 위해 '경제적 왕따 작전'(Operation Economic Outcast)을 개시한다"고 밝혔습니다.



구체적으로 디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운 관련 이란과 거래를 하는 다른 국가에 '2차 제재'를 부과하기로 했습니다.



2차 제재는 특정 제재 대상과 거래한 제3국에 대해서도 관세 등 제재를 부과하는 것으로 '제3자 제재'라고도 불립니다.



또 이란 정권이 핵 및 미사일 기술을 확보하고, 사이버 작전을 수행하며, 석유 수익을 창출할 수 있도록 돕는 전 세계 60여 개 단체와 개인, 선박을 신규 제재 대상으로 지정했습니다.



베선트 장관은 "재무부는 이란이 석유를 밀수하고 제재를 회피하는 데 사용해 온 모든 거점, 모든 중개자, 모든 네트워크를 파악했다"며 "오늘부터 올가미를 더욱 조여 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 사악한 이란 정권에 자금을 공급하는 모든 잠재적 수입원을 차단할 것"이라고 말했습니다.



그러면서 "우리는 '누출 제로'(zero leakage) 접근 방식을 시행하고 있다"며 이란 정권의 자금줄을 더욱 철저히 옥죄겠다는 의지를 밝혔습니다.



베선트 장관은 또 "이란을 대신해 자금 세탁을 조장하는 어떤 기관이든 미국 달러 시스템에서 배제될 것"이라고 말했습니다.



이날 베선트 장관의 발표는 예고된 것입니다.



지난 2월 28일 시작한 대이란 군사작전에도 이란의 핵무기 금지 및 자유로운 호르무즈 해협 통항 등 목표를 이루지 못하자 경제적 제재로 이란에 대한 타격 방향을 선회한 것입니다.



베선트 장관은 이번 조치에 이란의 최대 수출·수입국인 중국이 포함돼 있지 않다는 질의엔 중국을 직접 언급하지는 않았지만 "누구도 미국의 제재 손길을 벗어날 수 없다"고 밝혔습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 안준혁, 제작 : 디지털뉴스부)