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[비디오머그] '100m 9초 58' 우사인 볼트의 세계기록을 로봇이 뒤집었다?

작성 2026.08.25 17:47 조회수
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세계에서 가장 빠른 육상 선수, 우사인 볼트.

그가 보유한 100m 세계기록은 9초 58입니다.

그런데 이 기록보다 무려 0.19초 빠른 9초 39의 기록을 세운 '경쟁자'가 등장했습니다.

바로 중국의 휴머노이드 로봇입니다.

육상 경기를 지켜본 관중들은 놀라움과 함께 환호를 보냈습니다.

뿐만 아니라 축구와 테니스, 복싱 등 다양한 스포츠 동작을 선보이는 로봇들도 등장해 눈길을 끌었습니다.

미국의 견제 속에서도 빠르게 진화하고 있는 중국의 로봇 산업.

과연 어디까지 발전할 수 있을까요?

(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 정유민, 내레이션 : 조기호, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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