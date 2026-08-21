U-18 남자 농구대표팀, 타이완에 28점 차 완승…아시아컵 4강 올라 월드컵 티켓 확보

▲ U-18 남자 대표팀, 대만 꺾고 아시아컵 4강행

18세 이하(U-18) 남자농구 대표팀이 아시아컵 준결승 진출에 성공하며 내년에 열리는 U-19 월드컵 출전권도 획득했습니다.신종석 감독이 지휘하는 U-18 대표팀은 21일(한국시간) 인도 아마다바드 비르 사바르카르 스타디움에서 열린 2026 국제농구연맹(FIBA) U-18 아시아 남자농구대회 8강전에서 타이완을 107대 79로 완파했습니다.조별리그에서 3전 전승을 거두며 D조 1위로 8강에 직행한 한국은 이로써 4년 만에 대회 4강에 오르며, 상위 4개 팀에 주어지는 월드컵 티켓을 거머쥐었습니다.한국은 전반 내내 경기 분위기를 완전히 장악했습니다.1쿼터를 24대 18로 앞선 대표팀은 2쿼터 들어 상대 실수를 대거 유도하며 점수 차를 51대 34, 17점 차까지 달아났습니다.후반에도 한국은 엄지후와 윤지훈의 3점 슛이 시기적절하게 터지며 타이완을 압도했고, 여유롭게 28점 차 승리를 거뒀습니다.이날 엄지후는 3점 슛 5개를 포함해 31점을 몰아치는 깜짝 활약을 펼쳤고, '쌍둥이 형제' 윤지훈과 윤지원은 각각 26점과 17점을 기록하며 43점을 합작해 대승에 앞장섰습니다.대표팀은 호주와 이란의 8강전 승자와 결승 진출을 다툽니다.(사진=FIBA 홈페이지 캡처, 연합뉴스)