석유 최고가격제 다시 동결…휘발유 1,784원·경유 1,773원

▲ 서울 시내 한 주유소에 표시된 유가 정보

중동 정세의 불확실성이 지속되는 가운데 정부가 9차 석유 최고가격을 동결합니다.지난 3월 13일부터 시행된 석유 최고가격제는 이번 9차 가격 적용으로 도입 6개월을 넘어서게 됐습니다.산업통상부는 "22일 0시부터 향후 4주간 적용되는 9차 석유 최고가격을 기존 8차 최고가격으로 동결한다"고 오늘(21일) 발표했습니다.이에 따라 9차 최고가격은 7~8차와 같이 리터(L)당 휘발유 1,784원, 경유 1,773원, 등유 1,380원으로 유지됩니다.미국과 이란의 중동전쟁 종전 합의 이후 국제유가가 하락하면서 6월 26일 7차 가격을 리터당 150원씩 인하한 이후 이 가격이 유지되는 것입니다.산업부는 민생부담과 국제유가를 고려해 가격 이번 동결을 결정했다고 밝혔습니다.미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)의 60일 기한이 만료된 뒤에도 양국의 대치가 이어지면서 이달 초 배럴당 70달러대까지 하락했던 국제유가는 지난 20일 브렌트유 93.8달러, 두바이유 95.6달러로 상승했습니다.산업부는 국제유가가 추가로 상승할 가능성이 있지만 현재로선 지난 8차 최고가격 결정 당시와 유사한 점, 최근 폭염과 집중호우 등 국내 이상기후로 인한 민생부담 등을 종합적으로 고려했다고 설명했습니다.국내유가는 6월 27일 이후 지속 하락해 지난 20일 기준 리터당 휘발유 1,862원, 경유 1,845원으로 파악됐습니다.산업부는 당초 종전 상황과 호르무즈 해협 통항 정상화 여부, 국제 유가 등을 고려하며 최고가격제 출구 전략을 모색한다는 방침이었습니다.최고가격제 6개월 유지를 전제로 하고 정유사 손실 보전을 위한 목적예비비 4조 2천억 원을 편성하기도 했습니다.하지만 중동 지역 갈등이 계속되면서 출구는 다시 멀어졌습니다.산업부는 운영 기간이 6개월을 넘어서더라도 중동 상황이 안정될 때까지 당분간 최고가격제를 유지할 전망입니다.이재명 대통령은 지난달 말 수석보좌관회의에서 "유가 불안이 확실하게 해소될 시점까지 석유 최고 가격제를 지속하고, 유류세 인하 같은 정책 수단도 최대한 유지해주기를 바란다"고 지시한 바 있습니다.산업부 관계자는 "국내외 상황을 실시간으로 살피면서 중동정세와 석유 수급, 물가 및 민생부담, 수요관리 필요성 등을 종합적으로 고려해 기민하고 유연하게 최고가격제를 운영해 나가겠다"고 말했습니다.예비비가 모자라는 게 아니냐는 우려에 대해서는 "정산이 진행 중이고 최고가격제도 길어지고 있어 부족 여부를 예단하기는 어렵지만, 현재까지는 편성 범위에서 감당이 가능할 것으로 보고 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)