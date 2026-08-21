현대차 본사 앞 노조 파업 결의대회 "정년연장·원청교섭 나서라"

▲ 전국금속노동조합 조합원들이 21일 서울 서초구 현대자동차 본사 앞에서 열린 자동차업종 공동파업대회에서 퍼포먼스를 하고 있다.

전국금속노동조합은 오늘(21일) 현대차 본사 앞에서 집회를 열고 정년 연장·원청 교섭 이행 등 핵심 요구안을 수용하라며 사측을 압박했습니다.금속노조는 이날 낮 2시쯤 서울 서초구 현대차그룹 본사 앞 도로에서 '현대차그룹 정년 연장 쟁취, 부품사 납품단가 후려치기 중단, 원청교섭 쟁취'라는 이름으로 파업 결의대회를 열었습니다.전국 각 노조 지부장과 전국 자동차 부품사, 현대차그룹 계열사 노조 조합원 등 주최 측 추산 3천여 명이 모였습니다.경찰 비공식 추산으로는 2,500명이 참가했습니다.참가자들은 '정년은 늘리고 납품단가는 올리고' 등 문구가 적힌 피켓을 들고 "정년 연장 쟁취하자", "원청교섭 쟁취하자" 등 구호를 외쳤습니다.이번 집회는 전날부터 전국 각지에서 자동차업종 파업이 벌어지는 와중에 이뤄졌습니다.금속노조에 따르면 전날에는 부품사가 밀집한 경주, 충남, 대전·충북지부와 일부 현대모비스 생산공장, 울산 글로비스 부품·물류 사업장 등지에서 1만 2천 명이 파업에 돌입했습니다.이날은 현대차 노조(금속노조 현대차지부) 전 조합원 3만 8천 명이 참여해 파업 규모가 5만 명으로 늘었다고 금속노조는 밝혔습니다.금속노조는 현대차가 부품사를 상대로 원가 절감을 강요하는 등 공급망 최상단에서 부품사·하청을 착취하고 있다고 주장했습니다.그러면서 ▲ 원청교섭 쟁취 ▲ 부품사 납품단가 후려치기 중단 ▲ 현대차그룹 정년 연장 등을 이행하라고 공개적으로 압박했습니다.이 같은 요구가 이행되지 않으면 오는 26일 총파업에 돌입할 것이라고 경고하기도 했습니다.박상만 금속노조 위원장은 대회사를 통해 "하청 노동자들은 화장실 하나, 위험한 공정의 안전 조치 하나 내 손으로 바꿀 수 없다"며 "노란봉투법에 따른 원청교섭은 특혜가 아니다. 상식의 법"이라고 밝혔습니다.이어 "퇴직과 국민연금 수급 시기 사이 거대한 소득 공백은 누구 책임인가. AI·로봇이 일자리를 위협하는 전환기에 고용 안정·정년 연장은 늙어가는 우리 세대만의 문제가 아니다"라고 말했습니다.이종철 현대차 지부장, 강성호 기아자동차 지부장도 단상에 올라 차례로 공동 파업 지지를 밝혔습니다.이 지부장은 "총 120시간의 총파업을 진행하고 있다"며 "파업 자체가 목적이 아니라 조합원들 노력에 대한 정당한 대가를 요구하기 위한 것"이라고 말했습니다.현대차노조가 8시간 전면 파업에 나선 건 올해 들어 처음이자 10년 만입니다.강 지부장은 "사측은 불안한 대외 환경을 핑계로 삼으며 요구안을 짓밟고 '양재동 가이드라인' 뒤에 숨어 회피하고 있다"며 "양재동에 경고한다. 현대차그룹 10만 노동자를 기만한다면 강력한 총파업으로 응징할 것"이라고 말했습니다.기아차노조는 이날 쟁의대책위원회를 통해 오는 26일부터 28일까지 사흘간 근무조별로 2~4시간 부분 파업에 돌입하기로 결의했습니다.실제 파업 시 기아 노사가 2021년부터 이어온 '5년 연속 무분규 타결' 기록도 깨집니다.(사진=연합뉴스)