3천500여 명 모인 삼성전자 DX 노조…"경영실패 책임져라"

▲ 21일 서울 삼성 서초사옥 인근에서 열린 삼성전자 DX노조의 'DS부문과 보상격차 해소 요구 집회'에서 참석자들이 구호를 외치고 있다.

삼성전자의 가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 직원 중심으로 구성된 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)이 집회를 열고 수익성 악화는 경영진의 경영실패라고 주장하며 공통 재원을 마련해야 한다고 요구했습니다.동행노조는 오늘(21일) 오후 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 인근에서 집회를 열고 "회사가 경영 실패의 모든 책임을 직원들에게 전가하고 있다"며 "왜 임원은 전사 성과로 보상받으면서 직원에게는 사업부별 각자도생을 요구하는지, 왜 경영 판단의 실패에 대한 대가는 비용 절감과 인력 감축이라는 이름으로 직원들에게 돌아오는지, 회사는 답하라"고 말했습니다.동행노조는 MX사업부 적자 전환 등 DX 부문의 수익성 악화가 경영진의 책임이라고 강조했습니다.주요 원인인 메모리 가격 상승이 예측 가능한 요소였음에도 이에 대비한 장기 공급 계약이나 SCM(공급망 관리) 원가 방어에 실패했다는 것입니다.이날 집회에는 주최 측 추산 3,500여 명이 참석했습니다.집회 참여자들은 "박학규·정현호는 사퇴하라", "경영실패 책임져라", "역대판매·역대적자 설명하라" 등의 구호를 외치며 삼성전자 서초사옥 인근을 행진했습니다.동행노조는 ▲ DX 부문 직원 1인당 1천 주 자사주 지급 ▲ 전사 성과의 일정 비율을 기반으로 한 공통재원 마련 ▲ 기본급 인상률(Base-up) 전사 동일 적용 등을 요구했습니다.보상으로 1천 주의 자사주를 산정한 이유로는 과거 DX 부문의 호황기 시절 추가 성과 배분 대신 전사 경쟁력을 위해 반도체 등에 재투자된 가치가 이에 상응한다고 설명했습니다.동행노조는 "단순히 'DS 부문만큼 달라'는 생떼가 아니며, 1천 주 요구가 과도하다고 판단된다면 회사가 객관적인 기여 평가 기준을 제시하고 함께 검증할 용의가 있다"고 덧붙였습니다.공통재원은 반도체와 완제품 산업의 경기 사이클 차이에 따른 불균형을 장기적으로 상호 보완하기 위해 필요하다고 주장했습니다.전사 성과의 일정 비율을 공통재원으로 적립한 뒤 사업부별 성과를 배분하는 구조로 선순환을 만들어야 한다는 것입니다.일각에서는 이번 집회가 시기적으로 정당성이 부족한 '뒷북 투쟁'이라는 지적도 나옵니다.또 DX 부문의 경영 위기 상황에서 12조 원에 달하는 1인당 자사주 1천 주 지급은 무리한 요구라는 비판도 있습니다.(사진=연합뉴스)