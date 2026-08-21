갈리바프 이란 협상단장 "미국의 부당한 제재 극복해야"

▲ 모하마드 바게르 갈리바프 이란 종전 협상단 대표

이란 측 종전 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 미국의 경제 제재 강화 위협과 관련해 이란이 "부당한 제재"를 극복하기 위한 계획을 세워야 한다고 말했습니다.21일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 갈리바프 의장은 이란과 이라크 기업인 대표들에게 한 연설에서 "이슬람 국가들의 자원과 원자재를 보면, 우리의 적들은 그것을 약탈하기 위해 찾아온다는 것을 알게 될 것"이라고 말했다고 자신의 텔레그램 채널을 통해 밝혔습니다.이어 "따라서 우리는 부당한 제재를 극복할 수 있도록 대응할 계획을 세워야 한다"고 했습니다.갈리바프 의장은 경제 발전과 안보가 밀접하게 연관돼 있다며, 미국과 이스라엘이 이란, 이라크와의 직접적인 군사적 대결에서 승리할 수 없다고 판단한 뒤 경제 전쟁과 "인지전"(cognitive warfare)을 벌이고 있다고 주장했습니다.그는 또 이란과 이라크 간 경제 관계 강화를 촉구하면서, 양국이 무역에서 자국 통화를 사용해 미국 달러에 대한 의존도를 낮출 수 있다고 말했습니다.그의 발언은 전날 스콧 베선트 미국 재무장관이 미 CNBC 방송과의 인터뷰에서 이란을 상대로 "역사상 가장 강력한 제재"를 언급한 이후에 나왔습니다.베선트 장관은 오는 24일 기자회견을 열고 대이란 경제압박 계획 내역을 공개하겠다면서 이를 통해 이란 정권을 붕괴시킬 것이라고도 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)