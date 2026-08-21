뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 남부 강한 소나기…주말 무더위

SBS 뉴스
작성 2026.08.21 21:22 조회수
PIP 닫기
오늘(21일) 중부지방은 날이 흐린 가운데 비가 내리고 있습니다.

이 비는 내일 오전까지 이어지겠고요, 오후에는 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

내일까지 중부지방에 적게는 5에서 최고 60mm의 비가 더 내리겠습니다.

내일도 남부지방에는 국지적으로 강한 소나기가 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠고요, 중부지방도 저녁까지 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

비가 그치고 나면 날이 다시 더워지겠습니다.

내일까지는 서울 하늘 흐린 가운데 낮 기온이 30도에 그치겠지만, 절기 처서인 모레는 33도까지 오르겠습니다.

폭염경보가 발효 중인 양산은 당분간 35도 안팎의 무더위가 이어질 전망입니다.

현재 괌 북동쪽 해상을 지나고 있는 태풍 사우델은 현재로서는 다음 주 중국에 상륙할 가능성에 조금 더 무게가 실리고 있습니다.

우리나라로 올 가능성은 낮아졌지만, 아직은 상황이 유동적이라 조금 더 지켜봐야겠습니다.

대기 중에 수증기량이 많아지면서 낮 동안 쌓인 열기가 밤에도 빠져나가지 못하며 남부를 중심으로 열대야가 이어지겠습니다.

내일 낮에도 폭염특보가 발효 중인 남부 중심으로 33도 이상 크게 오르겠습니다.

주말부터는 북태평양 고기압이 조금 더 세력을 확장하면서 서울도 밤낮으로 무더위가 이어질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지