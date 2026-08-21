[날씨/XR] 남부 강한 소나기…주말 무더위

오늘(21일) 중부지방은 날이 흐린 가운데 비가 내리고 있습니다.



이 비는 내일 오전까지 이어지겠고요, 오후에는 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



내일까지 중부지방에 적게는 5에서 최고 60mm의 비가 더 내리겠습니다.



내일도 남부지방에는 국지적으로 강한 소나기가 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠고요, 중부지방도 저녁까지 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



비가 그치고 나면 날이 다시 더워지겠습니다.



내일까지는 서울 하늘 흐린 가운데 낮 기온이 30도에 그치겠지만, 절기 처서인 모레는 33도까지 오르겠습니다.



폭염경보가 발효 중인 양산은 당분간 35도 안팎의 무더위가 이어질 전망입니다.



현재 괌 북동쪽 해상을 지나고 있는 태풍 사우델은 현재로서는 다음 주 중국에 상륙할 가능성에 조금 더 무게가 실리고 있습니다.



우리나라로 올 가능성은 낮아졌지만, 아직은 상황이 유동적이라 조금 더 지켜봐야겠습니다.



대기 중에 수증기량이 많아지면서 낮 동안 쌓인 열기가 밤에도 빠져나가지 못하며 남부를 중심으로 열대야가 이어지겠습니다.



내일 낮에도 폭염특보가 발효 중인 남부 중심으로 33도 이상 크게 오르겠습니다.



주말부터는 북태평양 고기압이 조금 더 세력을 확장하면서 서울도 밤낮으로 무더위가 이어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)