세력 키우는 태풍 '사우델'…우리나라도 영향?

<앵커>



폭우가 할퀴고 간 상처가 채 아물기도 전에, 18호 태풍 사우델이 세력을 키우면서 북상하고 있습니다. 현재까지는 중국에 상륙할 거란 전망이 우세하지만, 아직 진로가 유동적인 만큼 우리나라에 영향을 미칠지 지켜봐야겠습니다.



정구희 기자가 보도합니다.



<기자>



그제(19일) 태평양 먼바다에서 발생한 18호 태풍 '사우델'은 현재 괌 북동쪽 해상을 지나고 있습니다.



태풍 강도 5단계 중 강도 2의 태풍으로, 태풍 특유의 회오리 구조가 만들어지는 모습이 위성에서 포착됩니다.



이틀 뒤엔 강도 4의 매우 강한 태풍으로 세력을 키울 걸로 예상됩니다.



우리 기상청은 태풍이 북서진하며 다음 주 수요일 일본 오키나와까지 도달할 것으로 예측했습니다.



일본도 우리와 같은 예측을 하고 있는데, 두 나라 모두 닷새 뒤까지만 공식적인 태풍 예보를 발표합니다.



닷새 이후 진로는 유동적입니다.



정확도가 가장 높다고 평가받고 지난 13호 태풍 '돌핀'의 경로를 정확하게 예측한 유럽의 예보 모델은, 태풍 사우델이 더 남쪽인 타이완을 향해 이동한 뒤 중국 남부에 상륙할 걸로 예상합니다.



미국의 기상청인 해양대기청의 예측 모델은 일본 규슈까지 더 북쪽을 지나는 경로로 예측했는데, 규슈 앞바다에서 태풍이 방향을 반대로 꺾어 중국 내륙을 향할 것으로 내다봤습니다.



두 모델이 다른 경로를 예측하고 있지만, 태풍의 도착 지점을 중국으로 보고 있는 겁니다.



우리나라는 현재 북태평양 고기압 가장자리에 놓여있습니다.



[송지애/기상청 예보분석관 : 토요일 오전에는 북태평양 고기압 가장자리를 따라 비 구름대가 유입되면서 중부지방을 중심으로 비가 내리겠고.]



이 북태평양 고기압이 태풍을 막아서면서 지난 돌핀이 그랬던 것처럼 사우델도 중국으로 간다는 것이 현재 예측인데, 모델마다 경로 예측이 다른 만큼 다음 주 초까지 상황을 지켜봐야 합니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 강윤정·박태영)