폭우에 파도처럼 쓰레기가…하루에 5톤씩 치워도 '막막'

<앵커>



기록적인 집중 호우가 휩쓸고 간 경남 거제와 통영에는 여전히 그 흔적이 곳곳에 남아 있습니다. 해안에서는 어민들이 밀려든 쓰레기를 치우며 복구에 안간힘을 쓰고 있고, 접근이 쉽지 않은 섬 마을은 복구 작업마저 더디기만 합니다.



KNN 최혁규 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



나뭇가지와 폐스티로폼, 플라스틱이 해안선을 따라 뒤엉켜 있습니다.



폭우에 떠밀려온 쓰레기들입니다.



어민들이 배를 타고 해안으로 들어와 쓰레기를 하나하나 주워 담습니다.



육지에서 접근하기 어려운 해안입니다.



보시는 것처럼 해안선을 따라 쓰레기가 나뒹굴고 있는데요, 어민들은 배를 타고 와 수거해야 되는 상황입니다.



쓰레기 때문에 조업이 힘들어 생업은 제쳐뒀습니다.



[임영기/거제시연안통발자율공동체 위원장 : 조류에 의해서 통발 안에 페트병, 우유팩 등 여러가지 생활 오물들이 많이 들고 있습니다.]



해경도 바다 위 쓰레기 수거에 나섰습니다.



기름 회수에 쓰는 방제정까지 동원했습니다.



하루 동안 수거한 해양 쓰레기만 5톤가량입니다.



폭우의 상처는 통영 한산도 섬마을에도 남았습니다.



쏟아진 토사와 나무가 주민 통로를 막았습니다.



주택 뒤편까지 흙더미가 밀려들었습니다.



섬이라 복구 인력과 장비가 들어오기 어려워 주민들만으로는 손쓸 엄두를 내기 어렵습니다.



해경과 해군이 투입돼서야 겨우 복구가 시작됐습니다.



[정순자/통영 한산도 주민 : 이리 더운데 와서 이렇게 도와주는 것만 해도 참 얼마나 감사합니까. 그거야 뭐 더 이상 말할 수가 없지요.]



해경과 해군은 해안과 섬을 중심으로 복구 지원에 나설 예정입니다.



[옥현진/통영해양경찰서장 : 교통이 불편한 도서 지역 주민들을 위해 경비함정이라든지 적극 지원해서 일상으로 회복할 수 있도록 적극 지원을 (하겠습니다.)]



접근이 힘든 해안과 섬마을에 더 많은 인력과 장비의 지원이 절실합니다.



(영상취재 : 안명환·권용국 KNN)



KNN 최혁규