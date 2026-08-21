"즉각적 위협 아냐"…'미군 철수' 꺼내나

<앵커>



어제(20일) 북한의 탄도 미사일 발사에도, 미국은 즉각적인 위협은 아니라고 평가했습니다. 이렇게 수위를 낮춘 반응을 보인 건, 북미 대화를 추진하는 트럼프 대통령의 의지가 반영된 것으로 보입니다. 김정은과 만나기 위해 주한미군 철수 카드를 꺼내들 수 있다는 관측까지 나오고 있습니다.



워싱턴에서 전병남 특파원입니다.



<기자>



북한이 어제 탄도 미사일 10여 발을 발사한 데 대해 미 태평양사령부가 "미군이나 미국 영토, 동맹국에 즉각적 위협은 아니"라는 성명을 냈습니다.



국무부나 국방부가 나서 미사일 도발을 강력 규탄한다고 했던 전례와 비교해, 발표 주체·수위 모두 낮아졌습니다.



앞서 트럼프는 북한 비핵화에 대한 질문을 피하고, 김정은 위원장을 두둔하며 북미 정상회담에 대한 적극적인 의지를 드러냈습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 (현지시간 19일) : (김 위원장과 맺으려는 목표가 여전히 비핵화입니까?) 글쎄요, 그 문제에 대해서는 말하고 싶지 않네요. 솔직히 말해서 (한미연합훈련은) 적어도 제 임기 동안 매우 예의 바르게 행동했던 사람(김정은)에게 하기엔 매우 모욕적이라고 생각했습니다.]



이 때문에 트럼프가 한반도 긴장 완화에 대한 북한의 확약 없이, 회담 성사를 위해 주한미군 철수 등 과도한 양보를 할 수도 있다는 우려가 제기되고 있습니다.



트럼프는 지난 2018년 1차 북미 정상회담 때도 주한미군 철수를 양보안으로 제시하려다 매티스 국방장관 등의 반대로 포기한 걸로 알려져 있습니다.



하지만 현재 2기 행정부는 충성파들로 채워져, 트럼프의 독단적 결정이나 돌출 행동을 막아줄 참모가 사실상 없는 상태입니다.



일각에서는 트럼프 대통령이 11월 중간선거 이전에 외교적 성과를 확보하기 위해 회담 일정을 더 당겨서 추진할 거란 분석도 내놓고 있습니다.



10월 중에 트럼프가 평양을 전격 방문하는 '옥토버 서프라이즈' 시나리오까지 거론됩니다.



트럼프 1기 때 안보보좌관을 지낸 대북 매파 존 볼턴은 "트럼프의 조치로 대북 억지력이 약화되고, 한국 등 동맹에게 암울한 정치적 신호를 보내고 있다"고 비판했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 김예지)