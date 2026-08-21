유재석 "형 공로상 줘야 해" 한마디가 현실로…'런닝맨', 16년 의리의 강찬희 감독 레이스

'런닝맨'이 16년 동안 함께 현장을 지켜온 제작진을 위해 특별한 의리 레이스를 선보인다.



오는 23일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 프로그램의 첫 회부터 함께해 온 강찬희 카메라 감독을 위한 맞춤형 '강부장' 레이스가 그려진다. 이번 기획은 지난 방송에서 유재석이 "찬희 형한테 공로상을 줘야 한다"고 던진 언급에서 시작됐다.



이날 오프닝에서는 하하의 뜻밖의 할리우드 러브콜 소식이 전해져 현장을 동요하게 했다. 하하가 세계적인 영화 '반지의 제왕' 측으로부터 제안을 받았다고 털어놓자, 유재석은 망설임 없이 "호빗족이구나"라며 배역을 파악했다. 실제 호빗 역할을 제안받았다는 하하의 고백에 지석진은 "딱히 분장 안 해도 되는 호빗"이라며 맞받아쳐 웃음을 유발했다. 이어 '런닝맨' 일정 때문에 해당 제안을 거절했다는 하하에게 멤버들이 "그냥 가도 상관없다"며 농담을 던지는 등 유쾌한 분위기가 이어졌다.



본격적인 미션에서는 강찬희 감독에게 줄 선물을 확보하기 위한 고군분투가 펼쳐진다. 멤버들은 미션을 통해 다트 핀을 모은 뒤, 세계 대회 2위 출신의 프로 다트 선수와 최종 대결을 벌이게 된다.



특히 획득 가능한 선물 목록에 50만 원 상당의 고가 산삼이 포함되어 있다는 사실이 밝혀지자, 강찬희 감독은 물론 멤버들까지 승부욕을 불태우며 현장 열기를 더했다는 후문이다.



16년 동고동락의 의리가 걸린 '런닝맨'의 '강부장' 레이스는 오는 23일 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)