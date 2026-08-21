[이슈인] '장투교 최병욱 전도사'…폭풍 공감 잇따르는 '장투 복음'의 주인공, 개그맨 정성우

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 정성우 (개그맨, '장투교 최병욱 전도사')

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"유동성의 이름으로 기도드립니다, 롱멘~~" 오늘 '이슈인'의 주인공은 '장투교 최병욱 전도사'라는 부캐로 주식투자자들의 폭풍 공감을 얻고 있는 개그맨 정성우 씨입니다.



2015년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔한 그는 어떻게 '장투교 최병욱 전도사'가 됐을까요?



김종원 · 윤태진 두 앵커의 투자 고민에 대해서는 어떤 '교리'를 설파할까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.