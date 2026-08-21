삼성전자, 올해 최대 110조 주주환원…국내 기업 역대 최대

▲ 삼성전자

삼성전자가 올해 국내 기업 사상 최고 규모인 최대 110조 원에 달하는 주주환원을 실시하기로 했습니다.이는 기존 연간 최대 규모의 5배가 넘는 수준으로, 3분기 30조 원 규모 정규 배당을 시작으로 구체적 계획이 결정될 예정입니다.삼성전자는 오늘(21일) 이사회를 열고, 약 90조~110조 원의 규모로 예상되는 2026년 주주환원 시행 방안을 의결했다고 밝혔습니다.이는 기존 최대였던 2020년 20조 3천억 원 규모 주주환원의 약 5배에 달하는 수준입니다.이번 주주 환원은 회사의 성장에 따른 성과가 주주들에게 실질적인 혜택으로 돌아가도록 하고, 이를 통해 회사의 성장과 주주가치 제고가 선순환하는 구조를 이어가기 위한 것이라고 삼성전자는 설명했습니다.잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주환원에 활용한다는 2024~2026년 3년간 주주환원 정책을 이행하는 것이기도 합니다.삼성전자는 2024~2025년 매년 9조 8천억 원씩 총 19조 6천억 원의 정규배당을 실시했으며, 2025년에는 1조 3천억 원의 특별배당과 8조 4천억 원 규모의 자사주 매입·소각을 실행했습니다.모두 합치면 지난 2년간 주주환원 규모는 29조 3천억 원에 달합니다.여기에 2026년 주주환원까지 포함하면 2024년부터 2026년까지 3개년의 주주환원 규모는 총 120조~140조 원으로 예상됩니다.삼성전자는 우선 올해 3분기 정규 분기배당을 포함해 약 30조 원 규모의 현금배당을 시행할 계획입니다.구체적 내용은 10월 말 이사회에서 확정할 예정입니다.나머지 주주환원은 2026년 경영실적이 확정되는 내년 1월 이사회에서 현금배당과 자사주 매입·소각을 포함한 환원 방식과 규모를 결정할 계획입니다.한편, 삼성전자는 이날 이사회에서 임직원 보상을 위한 약 15조 원 규모의 자사주 매입도 의결했습니다.이 역시 주주가치 추가 증대 효과로 이어질 것이라는 전망이 나옵니다.삼성전자 관계자는 "앞으로도 주주환원 정책을 충실하게 이행하는 한편, 주주환원 계획을 주주 및 시장과 적극적으로 소통해 나갈 방침"이라고 말했습니다.