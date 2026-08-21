이스탄불 앞바다 밤새 50차례 흔들…대지진 우려 커지나

▲ 튀르키예 이스탄불의 보스포루스 해협을 선박이 지나고 있다.

튀르키예 최대 도시 이스탄불 부근에서 하룻밤 새 지진 50여건이 관측됐다고 아나돌루 통신이 현지시간 21일 보도했습니다.튀르키예 재난위기관리청(AFAD)의 최신 데이터에 따르면 지난 19일 오후 1시부터 20일 오전까지 마르마라해에서 지진이 50건 이상 발생했습니다.대부분은 규모 3.0 이하였고, 가장 강력한 사례는 19일 오후 5시 43분에 기록된 규모 3.2 지진이었습니다.진원 깊이는 약 7∼15㎞로 파악됐습니다.이스탄불공과대(ITU)의 오칸 튀이쉬즈 교수는 이에 대해 "대지진의 전조로 간주할 수는 없다"고 선을 그으면서도 마르마라해와 이스탄불 일대의 북아나톨리아 단층대가 활성 상태로 지진을 일으킬 가능성이 있다는 점을 보여준다고 분석했습니다.튀이쉬즈 교수는 지층들이 가하는 응력이 쌓이면서 단층이 조금씩 파괴되고 있다고 덧붙였습니다.튀이쉬즈 교수는 지난 2월 한 세미나에서 언젠가 마르마라해 일대에 규모 7.0 이상의 강진이 닥칠 것이라는 예상을 내놓은 바 있습니다.메흐메트 파티흐 알탄 이스탄불아렐대 교수는 최근에 감지된 일련의 지진이 대부분 규모 3.0 미만이어서 다행이라며 "만약 4.0∼5.0 수준이라면 더 주의해야 했을 것"이라고 말했습니다.여러 지각판에 둘러싸인 튀르키예에는 크고 작은 지진이 끊이지 않습니다.튀르키예 북부 흑해 해안선을 따라 놓인 북아나톨리아단층은 유라시아판과 아나톨리아판의 경곕니다.아나톨리아판과 아라비아판이 만나는 동아나톨리아단층은 튀르키예 동남부의 시리아 접경지에 놓였으며, 2023년 2월 이 일대에서 규모 7.8, 7.5의 강진이 잇따라 덮쳐 5만명 넘게 숨졌습니다.앞서 독일지구과학연구센터(GFZ) 소속 파트리시아 마르티네스가르손 교수가 이끄는 연구팀은 학술지 사이언스에 등재된 보고서에서 규모 7.0 이상의 지진이 마르마라해에서 발생할 가능성이 있다고 내다봤습니다.이스탄불공과대 마르마라활성단층위험응용연구센터(MATAM) 연구진도 마르마라해에 지층 에너지가 오랫동안 쌓였다며 규모 7.8의 지진이 날 가능성을 거론했습니다.(사진=게티이미지)