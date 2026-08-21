뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] 요즘 호재 싹 쓸어 담는 은평구 불광동 직접 가봄

여현교 기자
작성 2026.08.21 18:01 조회수
PIP 닫기
33살, 영끌 레버리지에 제대로 물린 무주택 기자… 점심시간마다 발품 팔다 연신내까지 흘러왔습니다.

GTX 타면 서울역까지 단 5분 컷.

찾아보니 5억짜리 아파트가 아직 남아있긴 한데...(솔직히 좀 애매함) 반면에 대장 아파트는 두 달 만에 또 1억이 뛰었다네요?

지금 들어가면...국대급 상투 잡고 '하이닉스 260층' 주주 되는 걸까요?

(촬영 : 박우진, 구성 : 이세미, 편집 : 정용희, 디자인 : 정유민, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
여현교 기자 사진
여현교 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지