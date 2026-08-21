[비디오머그] 요즘 호재 싹 쓸어 담는 은평구 불광동 직접 가봄

33살, 영끌 레버리지에 제대로 물린 무주택 기자… 점심시간마다 발품 팔다 연신내까지 흘러왔습니다.



GTX 타면 서울역까지 단 5분 컷.



찾아보니 5억짜리 아파트가 아직 남아있긴 한데...(솔직히 좀 애매함) 반면에 대장 아파트는 두 달 만에 또 1억이 뛰었다네요?



지금 들어가면...국대급 상투 잡고 '하이닉스 260층' 주주 되는 걸까요?



(촬영 : 박우진, 구성 : 이세미, 편집 : 정용희, 디자인 : 정유민, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)