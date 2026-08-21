"주주환원의 힘"…미 찬바람에도 삼전닉스 강세에 코스피 상승

▲ 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼있다.

미국 국채 금리 재상승과 글로벌 소비둔화 우려, 중동 위기 등 악재 속에 21일 국내 주식시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 독주가 두드러졌습니다.대규모 주주환원 기대감과 최근 조정에 따른 가격 매력이 주가를 떠받친 결과입니다.반면 비반도체 업종은 전반적으로 내렸고, 한때 5% 넘게 밀렸던 코스닥은 간신히 800선을 지켜낸 채 장을 마쳤습니다.한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 이날 코스피는 전장보다 60.37포인트(0.88%) 오른 6,912.95로 거래를 종료했습니다.92.63포인트(1.35%) 내린 6,759.95로 개장한 지수는 한때 6,742.44(-1.61%)까지 밀렸으나 낙폭을 만회하고 상승 전환하는 데 성공했다 대부분 업종이 하락했지만, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주와 관련 종목들이 일제히 오른 덕분입니다.이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 3.87%와 2.31% 오른 28만 1,500원과 173만 원으로 마감했습니다.삼성전자우(+8.26%), SK(+3.17%) 등도 전날 종가보다 주가가 올랐습니다.SK하이닉스의 40조 원 규모 자사주 매입·소각을 위탁 중개하게 된 SK증권이 5%대의 강세를 보인 것도 눈에 띕니다.다만 SK스퀘어(0.00%)는 전일 종가와 동일한 가격으로 거래를 마무리했습니다.간밤 뉴욕증시 3대 주가지수가 미국 국채 금리 재상승과 월마트 실적부진에 따른 미국 소비 둔화 우려로 일제히 하락했는데도 국내 반도체는 상승 흐름을 이어간 것입니다.다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.32%와 0.87%씩 밀렸고, 나스닥 지수는 1.00% 하락했습니다.전날 미 재무부가 장기 국채 바이백(재매입) 규모를 확대하겠다고 밝히면서 일시적으로 진정됐던 금리가 하루 만에 다시 상승세로 돌아섰습니다.글로벌 채권의 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.70%까지 올랐습니다.그런 가운데 월마트 2분기 미국 기존 점포 매출은 6년 만에 가장 낮은 성장률을 기록했고, 10월 인도분 브렌트유 선물도 전장 대비 2.36% 오른 배럴당 93.78달러로 뛰었습니다.마이크론(+3.97%), 샌디스크(+2.02%) 등 주요 반도체주와 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)(+4.43%)는 올랐지만, 전날 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 9.49%와 12.73% 급등한 영향이 없지 않았다는 평갑니다.그런데도 이날 국내 반도체 대형주가 강세를 이어간 데 대해 김석환 미래에셋증권 연구원은 "주주환원의 힘"이라고 평가했습니다.그는 "SK하이닉스가 40조 원대 주주환원을 발표한데 이어 삼성전자의 100조 원대 특별배당 기대감이 부각되면서 관련주가 강세를 보인 것"이라고 말했습니다.김기백 신한투자증권 연구원은 "한국 8월 1~20일 수출액이 전년 대비 56% 증가하고, 특히 반도체 수출이 199%나 급증한 것도 영향을 미쳤다"고 말했습니다.이달 1~10일 반도체 수출액이 100억 달러로 전년 대비 155% 증가한 것으로 집계됐다는 점에 비춰볼 때 증가폭이 더욱 커진 것으로 볼 수 있어섭니다.이에 힘입어 코스피 전기·전자 업종지수는 전장보다 1.96% 오른 112,518.54로 마감했습니다.보험(6.55%), 통신(3.38%), 유통(2.72%) 등도 일부 올랐으나, 의료/정밀기기(-5.42%), 건설(-5.36%), 금속(-4.05%), 기계/장비(-3.85%), 운송장비/부품(-3.08%), 증권(-2.45%), 오락/문화(-2.12%) 등 나머지 대부분 업종이 하락했습니다.특히 코스닥 지수는 38.95포인트(4.63%) 급락한 801.94로 장을 종료했습니다.코스닥은 16.84포인트(2.00%) 내린 824.05로 출발한 뒤 지속적으로 낙폭을 키워 한때 795.57(-5.39%)까지 추락하는 모습을 보였습니다.코스닥 지수가 장중 800선 아래로 밀린 건 9거래일 만에 처음입니다.이에 오전 10시 5분쯤엔 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 매도 사이드카가 발동, 5분간 프로그램매수호가 효력이 정지되기도 했습니다.김기백 연구원은 "금리 우려가 재개된 데 따른 할인율 부담 심화에 대형주 중심으로 매물이 출회됐다"면서 "시가총액 20위권 이내 종목 대부분이 하락했고, 실적 모멘텀이 있는 실리콘투(+3.70%) 등 K-뷰티에서 일부 순환매가 나타났다"고 말했습니다.외국인과 기관이 각각 2,875억 원과 3,465억 원을 순매도하며 지수를 끌어내렸습니다.개인은 6,236억 원을 순매수했습니다.코스닥이 올해 전고점(1,229.42·4월 27일)을 찍고 하락세로 돌아선 이후 외국인은 5월부터 7월까지 코스닥 시장에서 총 4조 5,074억 원을 순매수했으나, 이달 들어서는 현재까지 2조 2,716억 원을 순매도 중입니다.이날 외국인은 유가증권시장에서도 1,708억 원 매도 우위를 기록했지만, 삼성전자와 SK하이닉스 등이 속한 코스피 전기·전자 업종에선 2,283억 원을 순매수했습니다.외국인은 삼성전자를 4,394억 원, SK하이닉스를 144억 원 순매수했습니다.한편, 한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)는 전장보다 1.34% 오른 58.03으로 장을 마감했습니다.(사진=연합뉴스)