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알래스카 서부서 전세기 추락…탑승자 8명 전원 사망

유덕기 기자
작성 2026.08.21 16:10 수정 2026.08.21 16:14 조회수
알래스카 서부서 전세기 추락…탑승자 8명 전원 사망
▲ 미국 국가교통안전위원회 로고

미국 알래스카주 서부 지역에서 전세기가 추락해 탑승자 8명 전원이 사망했다고 외신들이 현지시간 21일 보도했습니다.

AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 알래스카주 앵커리지에서 출발한 세스나 441 전세기가 지난 20일 낮 12시 15분쯤 케이프 뉴웬햄 공항 인근에 추락했습니다.

사고 당시 해당 전세기에는 조종사 2명과 승객 6명이 타고 있었고, 탑승자 8명은 전원 사망한 것으로 파악됐습니다.

사고 원인은 아직 확인되지 않았습니다.

앵커리지에서 남서쪽으로 약 724㎞ 떨어진 케이프 뉴웬햄 공항은 이 지역의 장거리 레이더 기지에 접근하기 위한 공군 활주로로 사용됩니다.

이 공항에는 군용기와 승인을 받은 전세기만 착륙할 수 있습니다.

미 공군 알래스카 사령부 사령관인 로버트 데이비스 중장은 성명을 통해 "희생자들은 힘든 환경 속에서 헌신적으로 중요한 임무를 수행하던 전문가들이었다"며 "이번 사고는 우리 군 가족과 우리가 봉사하는 지역 사회에 큰 손실"이라고 밝혔습니다.

데이비스 중장은 희생자들의 구체적인 역할에 대해서는 공개하지 않았습니다.

사고가 난 비행기는 앵커리지에 본사를 둔 전세기 운영업체 시큐리티 항공이 계약을 체결한 민간 계약 항공기로 알려졌습니다.

미 국가교통안전위원회(NTSB)의 알래스카 지역 책임자인 클린트 존슨은 "앵커리지에서 이륙한 전세기가 케이프 뉴웬햄 공항으로 접근하던 도중에 추락한 것으로 보인다"고 말했습니다.

NTSB와 미 연방항공청(FAA)이 사고 원인을 함께 조사할 예정이지만, NTSB가 사고 조사를 주도할 것으로 알려졌습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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