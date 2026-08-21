역대급 엘니뇨 온다…"2027년 '가장 더운 해' 될 수도"

▲ 엘니뇨 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

태평양에서 발달 중인 엘니뇨가 역대 최강급이 될 가능성이 높으며 이에 따라 내년 지구촌이 역사상 가장 뜨거운 해를 보낼 수 있다는 경고가 나왔습니다.영국 기상청 장기 예보 책임자 애덤 스카이프는 현지시간 20일 BBC 방송을 통해 "이렇게 강력한 엘니뇨 신호를 본 적이 없다"고 말했습니다.그러면서 엘니뇨에 인간 활동으로 인한 기후 변화 영향까지 더해지면 2027년은 기록상 가장 더운 해가 될 가능성이 높다고 강조했습니다.엘니뇨는 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아져 기상 패턴에 큰 변화를 일으키는 현상으로, 약 2∼7년을 주기로 발생하며 1년간 지속됩니다.엘니뇨가 생기면 태평양을 가로질러 동쪽에서 서쪽으로 부는 무역풍이 약해지거나 바람의 방향이 바뀌며 따뜻한 해수가 동쪽으로 이동합니다.이 과정에서 해양의 열이 대기로 방출돼 지구 기온이 변하고 강수 패턴이 바뀝니다.엘니뇨는 전 세계 곳곳의 극단적인 기상 현상 원인으로 지목되고 있습니다.이미 인도는 몬순(우기)임에도 평년보다 강우량이 적고 대서양과 카리브해에서는 허리케인 시즌이지만 바람 패턴이 바뀌며 허리케인 활동도 잠잠한 편입니다.영국 기상청은 현재 해수면 온도가 평년보다 2℃ 이상 높다며 엘니뇨가 절정에 달하는 올해 하반기에는 평년보다 3℃ 높아질 수 있다고 내다봤습니다.일부 과학자들은 평년보다 해수면 온도가 4℃ 높아질 수도 있다고도 말합니다.관측대로 해수면 온도가 상승하면 이는 19세기 이후 가장 강력한 엘니뇨 현상이 됩니다.영국 기상청 소속 닉 던스톤 박사는 엘니뇨 현상으로 겨울철 최고 기온을 기록한 다음 해 지구 평균 기온 상승으로 이어질 수 있다며 2024년을 제치고 내년이 가장 더울 수 있다고 전망했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)