복면 나체남 '3번' 나타났지만 아직도…"CCTV 분석 중인데" 결국 출입구 폐쇄

연세대 인근에서 알몸에 복면만 착용한 남성이 학생 등을 상대로 성추행한다는 신고가 최근 2달 사이 3차례나 접수되면서 학교가 보안 강화 대책을 내놨습니다.



연세대는 어제(20일) 생활관 공지를 통해 "생활관 구역 내 외부인 무단출입으로 안전과 관련된 상황이 발생했다"며 "재발을 방지하고 안전한 생활환경을 조성하기 위해 무악1학사 뒤 안산으로 통하는 출입구를 잠정적으로 폐쇄한다"고 전했습니다.



연세대 신촌캠퍼스로 연결된 안산 등산로 출입구 일부를 폐쇄해 외부인의 출입을 제한하겠다는 것입니다.



앞서 지난 19일 밤 10시쯤 연세대 신촌캠퍼스 기숙사 근처에서 나체 상태로 검은 복면만 쓴 남성이 나타나 연세대 재학생인 피해자를 성추행한 뒤 도주했다는 신고가 접수됐습니다.



경찰은 강제추행과 공연음란 혐의 등으로 신원미상의 남성에 대한 추적을 시작했는데, 앞서 지난 6월과 7월에도 비슷한 신고가 접수된 사실이 확인됐습니다.



앞서 6월 12일 저녁에 나체로 복면을 쓴 남성이 안산자락길 산책로에서 행인을 강제 추행하는 일이 있었고, 지난달 21일에는 비슷한 장소 인근 수풀에 같은 행색을 한 남성이 숨어 있다가 행인이 이를 목격해 신고하기도 했습니다.



경찰은 행색과 범행 수법이 비슷한 만큼 동일범의 소행일 가능성에 무게를 두고 있습니다.



최초 신고가 접수된 지 두 달이 넘었지만 사건이 학교와 안산자락길 경계 지역에서 발생한 데다, 안산 산길을 통해 도주한 것으로 보이는 용의자의 동선을 파악할 만큼 CCTV가 충분하지 않다는 게 경찰 설명입니다.



경찰은 연세대의 협조를 받아 해당 남성의 모습이 찍힌 영상을 분석하고 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 류지수, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)