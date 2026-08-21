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카카오 "카카오X 지주사 전환 계획 없다"…인적분할 후 독립경영

최승훈 기자
작성 2026.08.21 15:23 조회수
카카오 "카카오X 지주사 전환 계획 없다"…인적분할 후 독립경영
▲ 카카오

김도영 카카오인베스트먼트 대표 겸 CA협의체 그룹투자전략실장은 "카카오X를 지주회사로 전환할 계획은 전혀 없다"고 밝혔습니다.

김 대표는 오늘(21일) 카카오의 카카오AI·카카오X 인적분할 설명회에서 '투자 전문 회사인 카카오X를 향후 지주회사로 전환할 계획이 있느냐'는 질문에 이같이 답했습니다.

김 대표는 "주제별로 논의할 수는 있으나 기존 CA협의체와 같은 공동 조직은 더 이상 필요하지 않다"고 말했습니다.

이어 "분할 전 카카오는 카카오톡 비즈를 기반으로 커머스·광고 사업을 하는 사업회사와 자회사를 관리하는 역할을 동시에 수행했기 때문에 독립적인 자회사 운영과 관련한 CA협의체가 있었던 것"이라며 "인적분할이 이뤄지면 양사의 사업 목적이 다른 만큼 독립적인 경영을 해나갈 것"이라고 설명했습니다.

다만 "카카오톡 플랫폼과 자회사 간 유기적인 협업은 과거와 동일하게 진행될 것"이라고 덧붙였습니다.

김범수 창업자의 역할에 대해서는 "양 법인에서 창업자의 대주주 역할은 계속 수행해주실 것으로 믿는다"며 "지금과 동일하게 성장과 혁신을 지원하는 역할을 담당해주실 것"이라고 말했습니다.

김 대표는 "분할 이후에도 각 회사는 책임경영과 독립적인 거버넌스를 지금과 동일하게 유지할 계획"이라고 강조했습니다.

앞서 카카오는 이날 이사회를 열고 카카오AI(신설법인)와 카카오X(존속법인)로 인적분할하기로 결의했습니다.

분할비율은 순자산 장부가액을 기준으로 카카오AI 0.36, 카카오X 0.64로 정했습니다.

(사진=연합뉴스)
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