"경찰입니다" 삼단봉에 너클 끼고 우르르…알고보니

▲ 대전서부경찰서

경찰 수사관을 사칭해 대전의 한 오피스텔에 침입해 온라인 사행성 사이트 업자를 집단 폭행하고 금품을 빼앗아 달아난 일당이 무더기로 검거됐습니다.대전서부경찰서는 강도상해 혐의로 A(30대) 등 6명을 오늘(21일) 구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨 등은 지난달 10일 오전 2시쯤 대전 서구 만년동의 한 오피스텔에 침입해 온라인 사행성 사이트 업자인 B(20대) 씨를 폭행하고, 현금 3천100만원과 130만원 상당의 컴퓨터 본체 2대 등 모두 3천230만 원 상당의 금품을 빼앗아 달아난 혐의를 받습니다.20∼30대인 이들은 평소 A 씨를 중심으로 자금이 모이는 업체가 대전에 있다는 정보를 입수하고 범행을 계획했습니다.이들은 경찰 수사관을 사칭해 오피스텔 사무실 안으로 들어가 B 씨를 폭행하고, 다른 직원 2명은 벽을 보고 서 있게 하는 등 겁을 준 뒤 금품을 훔쳐 달아났습니다.이 과정에서 삼단봉과 너클을 착용한 뒤 마구잡이로 B 씨를 폭행해 안와골절 등 전치 5주의 치료가 필요한 상해를 입혔습니다.이들은 피해자들을 미행해 사무실 호실을 파악한 뒤, 1명은 차 안에서 망을 보고, 5명은 엘리베이터를 타고 올라가 범행했습니다.수사에 착수한 경찰은 이들의 동선 등을 추적해 4명을 붙잡았고, 나머지 2명은 2주간에 걸친 추적 끝에 대전과 충북 옥천에서 각각 검거해 차례로 구속했습니다.조사 결과 A 씨는 과거 운영했던 업소가 경찰 단속 등으로 문을 닫아 경제적 어려움을 겪자 동네 선후배들을 모아 범행을 모의했습니다.경찰은 이들로부터 범행도구와 빼앗은 현금 중 2천10만 원을 압수했습니다.경찰은 A 씨 등이 이 업체로 들어오는 돈 등을 빼앗으려고 사전에 모의해 범행했다고 보고 이들을 모두 구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.(사진=연합뉴스)