[연예PICK] 전원주, 2만 원에 산 하이닉스 주식 1주도 안 팔았다…추정 수익률 9000%

배우 전원주 씨가 과거 2만 원대에 사들인 SK하이닉스 주식을 여전히 팔지 않고 보유하고 있다고 밝혔습니다.



어제(20일) 한 방송에 출연한 전원주 씨는 SK하이닉스 주식을 매수한 그대로 다 갖고 있다며 "더 올라갈 때까지 기다린다"고 말했습니다.



전원주 씨는 SK그룹이 하이닉스를 인수하기 전인 2011년 무렵, 주당 2만 원대에 해당 주식을 매수한 것으로 알려졌습니다.



그가 정확한 매입 단가와 보유 수량을 공개하지 않은 만큼 구체적인 수익은 확인되지 않지만, 15년을 넘긴 장기 보유로 업계가 추정하는 수익률은 무려 7,000%에서 9,000%에 달합니다.



지난 1987년 종잣돈 500만 원으로 주식을 시작해 수십억 원대 자산을 일군 전원주 씨는 시장에서 '전원버핏'으로 불립니다.



전원주 씨가 공개한 핵심 투자 원칙은 회사를 먼저 보라는 겁니다.



그는 하이닉스에 투자한 이유도 '좋은 회사'였기 때문이라며, "과거 강의를 갔을 때 직원들과 식사를 하며 회사의 단단한 내실을 직접 확인한 뒤 투자를 결정했다"고 설명했습니다.



전원주 씨는 또 단기 시세 차익을 노리지 않는 철저한 '장기 보유'를 핵심으로 꼽았습니다.



그는 "욕심부리지 말고 한 계단씩 올라가야 한다. 엘리베이터를 탈 생각은 말라"며 "급히 쓸 돈으로 투자하지 말고 빠르게 팔지 않는 것이 중요하다"고 강조했습니다.



전 씨 역시 주식에 실패한 경험도 있습니다.



과거 LG전자 주식을 샀다가 반토막이 나는 손실을 입었지만 그는 끝까지 매도하지 않았고, 장기 보유 끝에 결국 이익을 냈습니다.



전원주 씨는 "기본 5년에서 6년 보유는 당연하다"며 "좋은 기업을 보고 투자하면 언젠가는 오를 것"이라는 소신을 밝혔습니다.



(취재 : 강선애, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)