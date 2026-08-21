전원주, 2만 원대 산 SK하이닉스 주식 여전히 보유 중…추정 수익률 최고 9000%

연예계 대표 주식 투자 고수로 꼽히는 배우 전원주가 15년 전 구매한 SK하이닉스 주식을 여전히 보유하고 있다고 밝혀 화제를 모으고 있다.



지난 20일 방송된 KBS 1TV '다큐 인사이트-반도체 머니, 돈의 궤적'에서는 AI 열풍 속에 국내 증시를 주도하는 반도체 산업과 투자 흐름을 다루며 전원주의 SK하이닉스 투자 사례를 소개했다.



전원주는 SK그룹이 하이닉스를 인수하기 전인 지난 2011년 무렵, 주당 2만 원대에 해당 주식을 매수한 것으로 알려졌다. 이날 방송에서 전원주는 매수 후 15년이 지난 현재까지도 주식을 보유 중이라며 "더 올라갈 때까지 기다린다"라고 말했다. 구체적인 매입 단가와 수량은 공개되지 않았으나, 업계에서는 그의 수익률을 약 7000~9000%대로 추정하고 있다.



전원주는 과거 한 방송에서 하이닉스 투자 배경에 대해 "강의를 하러 갔다가 직원들과 밥을 먹었는데, 직원들이 굉장히 실력파고 회사가 단단해 보여 믿고 투자했다"고 밝힌 바 있다.



1987년 500만 원으로 주식 투자를 시작해 수십억 원대 자산을 형성한 전원주는 '전원버핏'으로 불린다. 그는 여러 방송을 통해 자신만의 철저한 투자 원칙을 강조해왔다. 그는 "욕심부리지 말고 한 계단씩 올라가야 한다. 엘리베이터를 탈 생각은 마라"라며 "급히 쓸 돈이 아닌 한참 묵혀둬도 되는 돈으로 투자하고, 빨리 팔지 않는 것이 핵심"이라고 전했다.



실제로 그는 과거 LG전자 주식이 반토막 나는 실패를 겪으면서도 끝까지 보유해 이익을 냈던 경험을 소개한 적이 있다. 그는 "5~6년 보유는 기본이다. 좋은 회사를 보고 투자하면 언젠가는 오를 것"이라며 진정한 장기 투자의 가치를 일깨웠다.



[사진=KBS 1TV '다큐 인사이트' 방송 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)