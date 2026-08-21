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의정부서 남성 2명 숨진 채 발견…가족 추정

유영규 기자
작성 2026.08.21 12:16 수정 2026.08.21 12:23 조회수
의정부서 남성 2명 숨진 채 발견…가족 추정
경기 의정부시에서 남성 2명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중입니다.

오늘(21일) 경찰과 소방 당국에 따르면 오늘 오전 10시쯤 의정부시에 있는 한 아파트에서 "사람이 추락했다"는 신고가 접수됐습니다.

추락한 A 씨는 119에 의해 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다.

A 씨의 집을 확인한 경찰은 집 안에서 피를 흘리며 숨져있는 남성 B 씨를 발견했습니다.

A 씨와 B 씨는 40∼50대 정도 나이로 알려졌습니다.

같은 집에 살고 있어 가족으로 추정되나 정확한 관계는 아직 확인되지 않았습니다.

경찰은 유가족과 이웃 등을 상대로 사건 경위를 조사하고 있습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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