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유아용 매트 리콜에 관련 소비자상담 422% 급증…복숭아 244%↑

최승훈 기자
작성 2026.08.21 10:36 조회수
유아용 매트 리콜에 관련 소비자상담 422% 급증…복숭아 244%↑
한국소비자원은 한국소비자단체협의회와 함께 7월 1372소비자상담센터에 들어온 상담을 분석한 결과, '매트'와 '복숭아' 품목 관련 상담이 급증했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

이에 따르면 지난 달 들어온 소비자 상담은 총 5만 5,226건으로 전월 대비 0.8%(425건) 증가했습니다.

상담 증가 폭이 가장 큰 품목은 '매트'(422.5%)였습니다.

유아용 매트 제품의 자발적 리콜로 교환·환급 상담이 늘었습니다.

이 외 '복숭아'(243.9%), '에어컨'(50.7%), '호텔·펜션'(44.8%), '일반강습'(37.3%) 카테고리에서 상담이 많이 늘었습니다.

복숭아는 제품 배송이 지연돼 환불을 요구했으나 판매자와 연락이 닿지 않는다는 상담 문의가 많았습니다.

지난 달 상담 접수 건수가 가장 많았던 품목은 헬스장, 항공 여객 운송 서비스, 에어컨 순이었습니다.

연령대별로는 20대와 30대는 헬스장, 40대와 50대는 에어컨, 60대 이상은 각종 건강식품 관련 상담이 가장 많았습니다.

배송 지연, 환불 거부 등 소비자 피해가 발생할 경우 거래 내역과 증빙 서류를 갖춰 1372소비자상담센터 또는 소비자24를 통해 상담을 신청하면 됩니다.
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