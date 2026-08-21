8월 중순 수출 56%↑…반도체 비중 47.2%, 역대 최고

▲ 지난 8월 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습

이달 중순 수출도 반도체 수출 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 50% 넘게 증가했습니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 절반에 육박하면서 1~20일 기준 역대 최고치를 기록했습니다.오늘(21일) 관세청에 따르면 8월 1~20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 552억 달러로 1년 전보다 56.0% 증가했습니다.8월 1~20일 기준 역대 최대칩니다.조업 일수는 14일로 작년 같은 기간(14.5일)보다 0.5일 줄었습니다.이에 따라 일평균 수출액(39억 4천만 달러) 증가율은 61.5%에 달했습니다.품목별로는 반도체 수출이 198.8% 늘어난 260억 3천만 달러로 집계됐습니다.1~20일 기준 역대 가장 많은 규모입니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 1년 전보다 22.5%포인트(p) 상승했습니다.역시 1~20일 기준 역대 가장 높은 비중입니다.이밖에 석유제품(56.4%), 컴퓨터 주변기기(242.1%)도 수출이 늘었습니다.반면 승용차(-45.1%), 선박(-60.5%), 자동차부품(-19.9%)에서는 고전했습니다.승용차는 이달 초에 집중된 여름 휴가 여파와 함께 일부 사업장에서 부분 파업이 진행되고 있는 점이 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.국가별로 중국(118.6%), 미국(59.4%), 베트남(67.4%), 홍콩(245.5%) 등에서 증가했고 유럽연합(EU·-3.2%)에서는 감소했습니다.중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출의 52.6%를 차지했습니다.수입액은 412억 달러로 1년 전보다 19.0% 증가했습니다.반도체(59.4%), 원유(17.0%), 반도체 제조장비(89.3%), 기계류(10.2%) 등에서 증가했고, 가스(-17.1%) 등에서는 감소했습니다.에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 11.1% 증가했습니다.국가별 수입은 중국(27.9%), 미국(23.5%), 유럽연합(17.4%), 일본(34.1%) 등에서 증가했고, 사우디아라비아(-22.2%) 등에서는 감소했습니다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 140억 달러 흑자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)