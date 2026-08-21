라이엇게임즈, 격투게임 '2XKO' 인기 저조에 신규 개발 종료

▲ 2XKO

라이엇게임즈가 지난해 야심차게 선보였던 대전 격투 게임 '2XKO'가 저조한 인기에 신규 콘텐츠 개발을 접습니다.라이엇게임즈는 20일(현지시간) "2XKO 플레이어의 수가 충분치 않아 개발을 지속할 기반을 마련하지 못했다는 결론을 내렸다"라며 "2026년 말을 끝으로 신규 개발을 종료한다"라고 밝혔습니다.라이엇게임즈에 따르면 2XKO 서버는 2026년 이후로도 운영될 예정이며, 12월까지 신규 챔피언 2명과 마지막 버그 수정 패치를 내놓을 예정입니다.라이엇게임즈는 이와 함께 모든 챔피언이 즉시 잠금 해제되고 대부분의 장식 요소가 포함된 세트 상품도 출시할 예정이라고 밝혔습니다.아울러 8월 21일 이전에 결제한 금액은 전액 환불할 예정이라고 밝혔습니다.라이엇게임즈는 신규 개발 종료 소식과 함께 2XKO의 개발 의도와 중단 의도를 이례적으로 상세히 설명했습니다.라이엇게임즈는 "핵심 플레이어층의 신뢰를 확보한 뒤, 새로운 기능과 콘텐츠를 점차 추가하며 플레이어 수를 늘려 가는 것이 목표였다"라며 "열성적인 태그 격투 게임 플레이어들은 2XKO에 많은 성원을 보냈지만, 그 밖의 플레이어들은 게임을 계속 플레이할 이유를 찾지 못했다"라고 밝혔습니다.이어 "신규 콘텐츠를 출시했을 때도 게임의 흥행 추이에 꾸준하면서도 눈에 띄는 변화가 나타나지 못했다"라며 "시간이 지나면서 지금과 같이 게임을 개발하는 건 불가능할 것이라는 게 분명해졌고, 매출보다 운영 비용이 더 많이 나가게 됐다"라고 설명했습니다.그러면서 "앞으로도 계속해서 새 장르를 탐구하며, 플레이어를 하나로 모을 방법을 모색해 나가겠다"라고 덧붙였습니다.2XKO는 LoL 속 다양한 챔피언이 등장해 2대2 태그 방식의 대전 격투를 펼치는 게임으로, 지난해 10월 얼리 액세스(앞서 해보기) 서비스를 시작한 데 이어 올해 1월 정식 서비스에 들어갔습니다.라이엇게임즈는 2XKO 흥행이 예상보다 부진하자 지난 2월 개발팀 규모를 절반 정도로 축소하는 구조조정을 단행했습니다.(사진=라이엇게임즈 제공, 연합뉴스)