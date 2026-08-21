삼성·LG전자, 국제 디자인상 휩쓸었다…IDEA서 45개·17개

▲ 삼성전자 가전 접근성 디자인 'IDEA 2026' 수상

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삼성전자와 LG전자가 세계적 권위의 국제 디자인 공모전에서 나란히 수상하며 디자인 경쟁력을 입증했습니다.삼성전자는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제 디자인 공모전 'IDEA 2026'에서 올해 신설된 임팩트상 1개와 동상 9개, 입상 35개 등 총 45개의 상을 받았다고 오늘(21일) 밝혔습니다.세계 3대 디자인상으로 꼽히는 IDEA는 매년 출품작들의 디자인 혁신성, 사용자 경험 개선, 사업성 등을 평가해 가정, 소비자 기술, 상업 및 산업 제품, 패키징 등 총 20개 부문에서 수상작을 선정합니다.올해는 사용자별 신체적 특성을 고려한 가전 접근성 디자인과 지속가능성, 미래 라이프스타일을 제안하는 선행 디자인 등이 수상작에 포함됐습니다.특히 삼성의 가전 접근성 디자인은 임팩트상을 받았습니다.시각·청각·움직임·인지 등 사용자마다 다른 특성을 고려해 누구나 세탁기와 냉장고 등 가전을 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 한 것이 특징입니다.화면의 글자를 크게 보거나 음성으로 안내받을 수 있고, 복잡한 기능을 간단하게 사용할 수 있는 '쉬운 사용 모드'와 가벼운 터치나 음성으로 문을 열 수 있는 '자동 문 열림' 등의 기능을 적용했습니다.동상에는 부드러운 곡선형 디자인을 적용한 '인피니트 AI 공기청정기'와 마이크로 RGB의 화질과 몰입감 있는 화면 경험을 시각적으로 표현한 '마이크로 RGB 브랜드 아이덴티티' 등이 선정됐습니다.재활용 종이 한 장에 오리가미(종이접기) 방식을 적용한 '삼성 모바일 오리가미 패키지', 재활용 알루미늄으로 제작한 '포터블 SSD T7 리저렉티드', 가상 시뮬레이션을 활용한 AI 기반 선행 디자인 설루션 'AIDC(AI 디자인 컴패니언)' 등도 수상작에 이름을 올렸습니다.삼성전자는 이와 함께 '레드닷 디자인 어워드 2026' 브랜드&커뮤니케이션 부문에서도 최고상인 '베스트 오브 더 베스트' 1개를 포함해 총 12개의 상을 받았습니다.갤럭시 S26 울트라에 적용된 '프라이버시 디스플레이'가 최고상을 받았으며, '더 무빙스타일' 비주얼 브랜딩과 '비전 AI 컴패니언', 2026 밀라노 디자인위크 전시 등도 본상을 받았습니다.LG전자는 IDEA 2026에서 동상 5개를 포함해 총 17개 상을 받았습니다.이로써 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드에 이어 IDEA까지 세계 3대 디자인상을 석권했습니다.앞서 LG전자는 레드닷 디자인 어워드, iF 디자인 어워드에서 총 55개 상을 받았습니다.IDEA 동상 수상작은 9㎜대 두께의 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W'를 비롯해 공기열원 히트펌프(AWHP) 'LG 써마브이' 실내기 3종, 초고해상도 전문가용 모니터 'LG 울트라파인 에보', 'LG 스마트모니터 스윙', 공기청정기 'LG 퓨리케어 에어로미니' 등입니다.이 밖에 홈로봇 'LG 클로이드'와 LG 퓨리케어 시스템 공기청정기, LG 그램 프로 등 12개 제품이 본상을 받았습니다.패키지 디자인 부문에서도 라이프스타일 오디오 브랜드 엑스붐 시리즈와 프리미엄 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'가 수상하며 제품뿐 아니라 브랜드 경험 전반을 아우르는 디자인 역량을 인정받았습니다.(사진=삼성전자·LG전자 제공, 연합뉴스)