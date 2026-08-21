문근영X고아성X김시아, 연상호 신작 '예토'로 만났다…빛나는 연기 앙상블

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배우 문근영, 고아성, 김시아가 영화 '예토'의 촬영을 마쳤다.'예토' 는 인플루언서 자매가 함께 캠핑을 떠난 뒤, 의문스러운 사이비 종교의 옛터에서 동생이 사라지며 벌어지는 이야기다. '부산행', '지옥' 등을 만든 연상호 감독과 '부산행', '기생충' 연출부 출신인 윤영우 감독이 공동 연출한다.문근영은 '예토'에서 동생 민아와의 삶을 전시하는 인플루언서 수아 역을 맡아 9년 만에 스크린 주연으로 복귀한다. 파격적인 연기 변신을 선보이며 글로벌 관객들의 호평을 얻었던 시리즈 '지옥' 시즌2에 이어 연상호 감독과 재회한다.고아성은 수아와 민아 자매가 들어서게 된 의문의 세계에서 두 인물을 마주하는 캐릭터 덕희 역을 소화한다. 고아성은 이번 작품으로 연상호 감독과 처음 호흡을 맞추며 또 한 번 스크린에 새로운 얼굴을 그려낼 예정이다.김시아는 인플루언서의 일상을 이어가는 언니 수아의 곁에서 혼란을 겪는 동생 민아 역을 연기한다. '예토'에서 문근영과 자매로 분해 연기 호흡을 나눈다. 탄탄한 연기력을 지닌 두 배우의 만남이 영화 팬들의 기대감을 높인다.연상호 감독은 "'예토'는 독창적인 시각효과와 드라마가 결합된, 작품이다. 문근영, 고아성, 김시아 배우가 독특한 캐릭터들을 맡아 폭발적인 연기력을 보여줘서 저도 촬영 중 감탄했다. 상당히 많은 후반 작업이 필요한 영화이기도 해서 앞으로 남은 후반 작업에 최선을 다하겠다. 많은 기대 부탁드린다."라며 기대를 당부했다.'예토'는 모든 촬영을 마치고 후반 작업을 진행 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)