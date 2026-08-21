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카카오 오늘 타운홀…'지주사 전환·카카오톡 분할' 촉각

최승훈 기자
작성 2026.08.21 09:18 조회수
카카오 오늘 타운홀…'지주사 전환·카카오톡 분할' 촉각
카카오가 오늘(21일) 임직원을 대상으로 타운홀 미팅을 엽니다.

21일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 어제(20일) 저녁 임직원 대상으로 이날 오전 타운홀 미팅을 연다고 공지했습니다.

카카오 측은 공식적으로 구체적인 안건을 공개하지 않았지만 IT 업계 일각에서는 카카오 본사를 지주회사를 전환하고 카카오톡을 별도 법인으로 분할하는 방안을 논의할 것으로 알려졌습니다.

이에 카카오 노조도 공식 대응에 나섰습니다.

카카오 노조는 조합원 대상 공지에서 "카카오의 기업 분할 발표에 관한 발표가 있을 것으로 예상한다"라며 "사측이 공식 확인 요청에도 답이 없어 시나리오별로 대응 방안을 준비하고 있다"라고 말했습니다.

카카오 노조는 분할 대상 법인을 중심으로 오는 24일 조합원 대상 오픈톡을 개최할 예정이고 오는 26일 단체행동도 검토하고 있습니다.

카카오 임직원들도 이날 타운홀 미팅을 예의주시하는 분위기입니다.

온라인 커뮤니티 블라인드에서 일부 카카오 임직원들은 "카카오가 카카오톡과 톡비즈를 분사하려고 한다", "AI 사업을 별도 분할하려고 한다"는 등 내용의 게시글을 작성했습니다.
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