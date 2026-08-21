뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

6월 국내 은행 대출 연체율 0.56%…동월 기준 10년 만에 최고

최승훈 기자
작성 2026.08.21 09:15 조회수
6월 국내 은행 대출 연체율 0.56%…동월 기준 10년 만에 최고
▲ 은행

국내 은행의 원화대출 연체율이 6월 말 기준으로 10년 만에 최고치를 기록했습니다.

21일 금융감독원에 따르면 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.56%로, 작년 동월 대비 0.04%포인트(p) 상승했습니다.

이는 같은 달 기준으로 2016년 0.71% 이후 가장 높습니다.

다만, 전월 말(0.67%)과 비교하면 0.11%p 하락했습니다.

연체율은 지난 3월 말 0.56%에서 2개월 연속 상승하다 6월에 주춤했는데, 이는 통상 분기 말에 연체채권 관리를 강화하는 데 따른 것으로 보입니다.

6월 중 신규 연체 발생액은 2조 6천억 원으로 전월보다 7천억 원 감소했고, 연체채권 정리 규모는 5조 3천억 원으로 3조 8천억 원 증가했습니다.

신규 연체율은 0.10%로 전월보다 0.03%p, 1년 전보다 0.01%p 하락했습니다.

부문별로 기업 대출 연체율도 전월 보단 하락했지만 1년 전보단 크게 상승했습니다.

6월 말 기업대출 연체율은 0.68%로 작년 동월 대비 0.08%p 상승했습니다.

전월보다는 0.16%p 하락했습니다.

대기업대출은 0.22%, 중소기업대출은 0.82%로 각각 1년 전보다 0.08%p 올랐습니다.

중소법인 연체율은 0.92%로 작년 동월 대비 0.13%p 오르며 역시 동월 기준 2016년(0.94%) 이후 최고치를 기록했습니다.

전월보단 0.19%p 내렸습니다.

개인사업자대출 연체율은 0.69%로 1년 전보다 0.03%p 상승하고.

전월 보단 0.15%p 하락했습니다.

반면 가계대출 연체율은 0.40%로 작년 동월 대비로도 0.01%p 내렸습니다.

전월 대비로는 0.05%p 하락했습니다.

주택담보대출 연체율은 0.28%로 1년 전보다 0.02%p 하락했고, 신용대출 등 주담대 제외 가계대출은 0.77%로 0.01%p 내렸습니다.

금감원은 "글로벌 금리상승 기조와 중동상황 장기화 등 경제 불확실성을 감안하면 향후 연체율이 반등할 가능성이 있다"고 설명했습니다.

이어 "은행권 건전성 현황을 모니터링 하고 은행권이 선제적 손실 흡수능력 확충, 부실채권 상·매각을 통해 관리를 강화하도록 하겠다"고 말했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지