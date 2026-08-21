6월 국내 은행 대출 연체율 0.56%…동월 기준 10년 만에 최고

▲ 은행

국내 은행의 원화대출 연체율이 6월 말 기준으로 10년 만에 최고치를 기록했습니다.21일 금융감독원에 따르면 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.56%로, 작년 동월 대비 0.04%포인트(p) 상승했습니다.이는 같은 달 기준으로 2016년 0.71% 이후 가장 높습니다.다만, 전월 말(0.67%)과 비교하면 0.11%p 하락했습니다.연체율은 지난 3월 말 0.56%에서 2개월 연속 상승하다 6월에 주춤했는데, 이는 통상 분기 말에 연체채권 관리를 강화하는 데 따른 것으로 보입니다.6월 중 신규 연체 발생액은 2조 6천억 원으로 전월보다 7천억 원 감소했고, 연체채권 정리 규모는 5조 3천억 원으로 3조 8천억 원 증가했습니다.신규 연체율은 0.10%로 전월보다 0.03%p, 1년 전보다 0.01%p 하락했습니다.부문별로 기업 대출 연체율도 전월 보단 하락했지만 1년 전보단 크게 상승했습니다.6월 말 기업대출 연체율은 0.68%로 작년 동월 대비 0.08%p 상승했습니다.전월보다는 0.16%p 하락했습니다.대기업대출은 0.22%, 중소기업대출은 0.82%로 각각 1년 전보다 0.08%p 올랐습니다.중소법인 연체율은 0.92%로 작년 동월 대비 0.13%p 오르며 역시 동월 기준 2016년(0.94%) 이후 최고치를 기록했습니다.전월보단 0.19%p 내렸습니다.개인사업자대출 연체율은 0.69%로 1년 전보다 0.03%p 상승하고.전월 보단 0.15%p 하락했습니다.반면 가계대출 연체율은 0.40%로 작년 동월 대비로도 0.01%p 내렸습니다.전월 대비로는 0.05%p 하락했습니다.주택담보대출 연체율은 0.28%로 1년 전보다 0.02%p 하락했고, 신용대출 등 주담대 제외 가계대출은 0.77%로 0.01%p 내렸습니다.금감원은 "글로벌 금리상승 기조와 중동상황 장기화 등 경제 불확실성을 감안하면 향후 연체율이 반등할 가능성이 있다"고 설명했습니다.이어 "은행권 건전성 현황을 모니터링 하고 은행권이 선제적 손실 흡수능력 확충, 부실채권 상·매각을 통해 관리를 강화하도록 하겠다"고 말했습니다.