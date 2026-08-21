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유가 떨어지자 7월 생산자 물가 11개월 만에 하락

최승훈 기자
작성 2026.08.21 09:14 조회수
유가 떨어지자 7월 생산자 물가 11개월 만에 하락
▲ 컨테이너 쌓여 있는 평택항 풍경

지난달 국내 생산자물가지수가 11개월 만에 하락 전환했습니다.

폭염에 농산물 가격이 뛰었으나, 국제 유가 하락의 영향이 더 크게 작용했습니다.

오늘(21일) 한국은행에 따르면, 올해 7월 생산자물가지수는 129.39(2020년 수준 100)로, 전월(129.92)보다 0.4% 하락했습니다.

지난해 9월부터 올해 5월까지 9개월 연속 상승하다 6월 보합을 나타냈고, 7월 들어 하락세로 방향을 틀었습니다.

전년 동월 대비로는 5월 8.6%로 2022년 7월(9.2%) 이후 최고치를 기록한 뒤 6월 8.5%, 7월 7.7% 등으로 상승률이 점차 낮아졌습니다.

전월 대비 등락률을 품목별로 보면, 공산품은 국제 유가 하락의 영향으로 석탄 및 석유제품이 5.1%, 화학제품이 1.3% 각각 내려 전체적으로 0.5% 하락했습니다.

전력·가스·수도 및 폐기물은 0.6% 하락했습니다.

여름철 전기요금 누진 구간 완화에 따라 주택용 전력이 11.8% 내린 영향입니다.

서비스는 주가 하락에 따라 위탁매매 수수료를 중심으로 금융 및 보험 서비스가 7.1% 내려 0.4% 하락했습니다.

반면, 농림수산품은 폭염과 작황 부진에 농산물(2.4%)을 중심으로 1.5% 상승했습니다.

세부 품목별로는 경유(-9.8%), 휘발유(-11.3%), 위탁매매 수수료(-16.8%) 등의 하락률이 높았습니다.

반면, 시금치(115.8%), 기타 어류(15.5%) 등은 크게 올랐습니다.

수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 전월보다 1.8% 하락했습니다.

중간재(-1.7%), 원재료(-7.7%), 최종재(-0.2%) 등이 수입을 중심으로 일제히 하락했습니다.

용도별로는 자본재(-0.5%), 소비재(-0.9%)가 내렸고, 서비스(0.4%)가 올랐습니다.

국내 출하에 수출품까지 더한 7월 총산출물가지수도 0.2% 하락했습니다.

농림수산품이 1.4% 올랐으나, 공산품이 0.2% 내렸습니다.

이흥후 한국은행 물가통계팀장은 8월 전망과 관련, "8월 1~19일 기준 국제 유가가 전월 대비 11% 정도 상승했다"며 "8월 들어 산업용 도시가스 도매 요금이 인상됐고 중동 지역 정세 불안도 지속되고 있어 생산자물가 상방 압력으로 작용할 수 있다"고 말했습니다.

이어 "작년 8월 일부 기업 통신료 할인에 따른 기저효과도 전년 동월 대비 상승률을 높이는 요인으로 작용할 수 있다"고 덧붙였습니다.

이 팀장은 폭염 영향과 관련, "7월 폭염으로 일부 채소류 작황이 부진하고 고수온으로 양식 어종 폐사가 발생하면서 농림수산품이 1.5% 상승했다"며 "다만, 작년 7월에는 폭염과 장마로 전월 대비 5.6% 상승해, 그때와 비교하면 올해 상승률은 높지 않은 상황"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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