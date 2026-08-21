베식타시 오현규, 시즌 첫 골…유로파리그 본선 청신호

▲ 오현규(베식타시)

국가대표 스트라이커 오현규(베식타시)가 튀르키예 프로축구 무대에서 올 시즌 공식전 6경기 만에 첫 골을 신고했습니다.베식타시는 오늘(21일, 한국시간) 새벽 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 플레이오프(PO) 1차전 홈 경기에서 오현규의 선제골을 앞세워 3-0 완승을 거뒀습니다.이날 최전방 스트라이커로 선발 출전해 약 60분을 소화한 오현규는 마수걸이 골은 물론 페널티킥까지 유도해 내며 팀의 쐐기 골에도 관여하는 활약을 펼쳤습니다.이로써 첫판을 크게 이긴 베식타시는 UEL 본선 진출에 청신호를 켰습니다.원정으로 치러지는 2차전에서 합산 점수 우위를 지켜내면 본선 무대를 밟게 됩니다.이날 베식타시는 경기 시작 6분 만에 터진 오현규의 선제골로 일찌감치 기선을 제압했습니다.오현규는 르드반 이을마즈가 올린 코너킥을 향해 골 지역 왼쪽으로 파고든 뒤, 타점 높은 헤더로 연결해 골문 오른쪽 아래를 뚫어냈습니다.오현규의 공식전 6경기 만에 첫 골입니다.오현규는 올 시즌 도움만 하나 있었습니다.기세를 올린 베식타시는 6분 뒤 터진 아미르 무리요의 추가 골로 한 걸음 더 달아나며 전반을 2-0으로 여유롭게 마쳤습니다.후반 12분에는 오현규의 집념이 추가 골의 발판을 마련했습니다.오현규는 페널티 지역 안에서 공을 향해 몸을 던지는 적극적인 플레이로 상대 파울을 유도해 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 오르쿤 쾩취가 낮게 깔아 찬 오른발 슈팅으로 골망 오른쪽 하단을 흔들며 승부에 쐐기를 박았습니다.베식타시는 제 몫을 완벽하게 해낸 오현규를 후반 15분 벤치로 불러들이고, 대신 새롭게 영입한 '세르비아 특급 골잡이' 두샨 블라호비치를 투입했습니다.190㎝의 장신 스트라이커인 블라호비치는 2020년부터 세르비아 국가대표로 뛰며 A매치 41경기에서 16골을 터트린 검증된 자원입니다.2022년 1월 피오렌티나(이탈리아)를 떠나 유벤투스로 이적한 뒤 네 시즌 반 동안 맹활약하며 공식전 168경기에서 68골을 기록했습니다.블라호비치라는 강력한 경쟁자의 합류로 치열한 주전 경쟁이 불가피해졌지만, 오현규는 자신의 가치를 증명해냈습니다.올해 2월 벨기에 KRC 헹크를 떠나 베식타시 유니폼을 입은 오현규는 구단 역사상 최초로 '이적 후 3경기 연속 골'을 터트리는 등 지난 시즌 리그 13경기 6골 1도움을 포함해 공식전 16경기 8골 2도움을 올리며 주축 공격수로 활약하고 있습니다.(사진=게티이미지)