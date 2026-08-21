북, 무더기 미사일 쏘고도 또 '침묵'…2주간 세 번째

▲ 북한 탄도미사일 발사 (자료사진)

북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발을 무더기로 발사한 이튿날 관영매체들이 또다시 보도하지 않았습니다.대외용 매체인 조선중앙통신과 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문 등 북한 매체는 오늘(21일) 오전 6시 30분 현재까지 전날 발사한 미사일 관련 소식을 전하지 않았습니다.북한은 통상 탄도미사일 발사 다음 날 이른 오전부터 관영매체 보도를 통해 발사 목적과 성과를 선전하고, 김정은 국무위원장의 참관하면 이를 더욱 부각하지만 최근 약 2주 사이 3차례 발사한 탄도미사일에 관해선 침묵을 유지하고 있습니다.앞서 함동참모본부는 어제 오후 5시쯤 평양 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 10여 발을 포착했다면서, 한미가 정확한 제원을 분석 중이라고 밝혔습니다.합참에 따르면 이 탄도미사일은 300㎞를 비행했습니다.군은 600mm 초대형 방사포(KN-25)를 발사했을 가능성에 무게를 두고 분석 중입니다.600mm 초대형 방사포는 북한이 전술 핵탄두 '화산-31'을 탑재할 수 있다고 주장하는 대남 타격용 무기입니다.북한의 이번 탄도미사일 발사는 8일 만이며, 올해 들어 12번째입니다.합참은 이보다 앞선 지난 6일과 12일에도 탄도미사일 발사를 포착해 발표했습니다.6일에는 오후 5시쯤 원산 일대에서 단거리 탄도미사일(SRBM) 1발이 발사됐고, 그 엿새 뒤인 12일 오전 6시에도 탄도미사일 1발을 포착했습니다.최근 북한의 탄도미사일 발사는 유사시 한반도 방어를 위한 정례 한미 연합훈련인 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드) 연습에 대한 반발 성격으로 해석됩니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)