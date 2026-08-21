김태군 역전 투런포…KIA, 5연승으로 3위 안착

<앵커>



프로야구 KIA가 한화에 역전승을 거두고 5연승을 달리며 3위로 올라섰습니다. 김태군이 역전 투런포를 쏘아올리며 팀의 승리를 이끌었습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



7회 한화 김태연과 한지윤에게 투런 홈런 2방을 허용하며 허무하게 리드를 내준 KIA는 이어진 공격에서 나성범의 희생플라이로 1점을 추격한 뒤 결국 장타 한 방으로 다시 승부를 뒤집었습니다.



8회 2아웃 1루 기회에서 타석에 들어선 김태군은 한화 정우주의 가운데 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘어가는 역전 투런포를 쏘아올렸습니다.



9회 하주석의 적시타 등을 더해 3점을 보태며 승부에 쐐기를 박은 KIA는 10:6 승리로 5연승을 달리며 3위로 올라섰습니다.



한화는 6연패의 늪에 빠졌습니다.



KT는 활화산 같은 타선의 힘으로 LG를 눌렀습니다.



3:1로 뒤진 7회 LG 구원 투수 케네디와 우강훈이 볼넷 4개를 연달아 내주며 위기를 자초했고, 김민혁과 류현인이 연속 적시 2루타를 뽑아내는 등 한이닝 만에 6점을 쓸어담으며 역전에 성공했습니다.



8회 7점, 9회 2점을 더하며 LG 구원진을 초토화시킨 KT는 16:4 승리를 거뒀습니다.



9회 터진 권희동의 끝내기 적시타에 힘입은 NC는 두산을 5:4로 꺾고 3연패에서 벗어났고, 선발 나균안의 6이닝 1실점 호투를 앞세운 롯데는 키움을 7:1로 꺾고 4연승을 달렸습니다.



3루타에 쐐기 솔로포까지 터뜨리며 2안타 2타점으로 타선을 이끈 김재환의 활약에 힘입은 SSG는 삼성에 6:4 역전승을 거뒀습니다.



(영상편집 : 박기덕)