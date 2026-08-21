미 재무 "국채 바이백 회당 40억 달러 이상 가능…정책수단 많다"

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관

스콧 베선트 미국 재무장관은 20일(현지시간) 국채 바이백(재매입) 규모가 회당 40억 달러(5조 5천800억 원)를 넘어설 수 있다고 밝혔습니다.베선트 장관은 이날 미 경제방송 CNBC에 출연해 "우리는 (활용할 수 있는) 정책 수단이 많기 때문에 지켜볼 것"이라며 "그 일환은 여기서 신호를 보내는 것이며, 현재 국채 금리가 근본적인 경제 여건을 제대로 반영하지 않고 있음을 보여주기 위한 것"이라고 말했습니다.이날 베선트 장관의 발언은 전날 미 재무부가 장기 국채 바이백 규모를 회당 20억 달러에서 최소 40억 달러로 2배 확대한다고 발표한 후에 나왔습니다.재무부는 오는 9월 9일부터 10∼20년물과 20∼30년물 등 장기 국채를 대상으로 바이백 규모를 확대할 예정입니다.미 재무부의 국채 바이백은 시장에서 거래되는 기존 국채를 다시 사들이는 방식으로, 특정 만기 구간의 유동성을 높이고 시장 기능을 원활하게 하기 위한 제도입니다.재무부 발표 이후 30년 만기 미 국채금리가 급락했으나, 이날 하락분을 대부분 되돌렸습니다.미 국채 금리는 이날 베선트 장관의 발언 이후에도 상승세를 유지했습니다.그는 다만 이날 국채금리 반등에 대해 "24시간 내 일어나는 모든 일은 잡음에 불과하다"며 의미를 두지 않았습니다.그는 또 미 행정부가 "이번 주 또는 다음 주 초에 재정 건전화에 더욱 집중하는 발표를 할 것"이라고 예고했습니다.미 국가부채가 사상 처음으로 40조 달러를 넘어선 것과 관련해서는 "40조 달러라는 숫자에 특별한 의미가 있는 것은 아니다"라며 "우리는 성장을 통해 이 문제에서 벗어날 수 있다"고 말했습니다.그러면서 "동맹국과 무역 상대국들에 보내는 메시지는 글로벌 성장이 이 산더미 같은 부채를 해결하는 방법이라는 것"이라고 덧붙였습니다.그는 이날 장기채 금리 상승의 또 다른 요인으로 지목된 AI 기업들의 대규모 회사채 발행과 관련해서는 높은 금리의 장기채 대신 5년물 등 중기채 발행 확대를 권유하는 듯한 발언도 했습니다.그는 "기업들이 AI 인프라 구축으로 얻을 수익이 매우 높을 것이라고 믿고 있다"며 이들이 현재의 높은 조달금리에 크게 개의치 않고 있다고 설명했습니다.그러면서 그는 "내가 최고재무책임자(CFO)의 자리에 있다면 이른바 '벨리 채권(수익률 곡선의 중간 만기 구간)', 가령 5년물 채권을 더 많이 발행하는 것을 생각해볼 것"이라고 말했습니다.그는 AI로 큰 폭의 생산성 향상이 나타나면 인플레이션 압력이 자연스럽게 완화되고 금리도 낮아질 것이라며 "(AI 인프라 구축이) 단기적으로는 자금 확보 경쟁을 일으키고 있지만, 결국 실질적인 생산성 향상을 가져올 것"이라고 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)