미 '이란 경제압박' 강화에 국제유가 2%대 상승

▲ 국제유가 급등

20일(현지시간) 미국이 이란에 대한 대대적인 경제 압박 방침을 거듭 밝히면서 국제유가가 급등했습니다.이날 ICE 선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 93.78달러로 전장 대비 2.36% 올랐습니다.뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 87.83달러로 전장 대비 2.33% 상승했습니다.브렌트유와 WTI 모두 지난 7월 24일 이후 최고치입니다.스콧 베선트 미 재무장관은 이날 언론 인터뷰에서 오는 24일 대이란 경제압박 계획 내역을 공개하겠다며 "세계 역사상 가장 강력하게 공조된 경제적 고립이 될 것"이라고 말했습니다.전날 도널드 트럼프 미 대통령도 이란을 상대로 전례 없는 규모의 '경제 고립 작전'에 나서겠다고 트루스소셜에서 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이란에 자금줄을 제공하는 제3국에도 '막대한 경제적 대가'를 치르게 하겠다고 경고하며 국제사회에 이란과의 거래 중단을 압박했습니다.이란을 고립시키려는 이 같은 움직임은 전 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협의 조기 통항 재개에 대한 기대를 낮추고 있습니다.PVM 오일 어소시에이츠의 애널리스트 타마스 바르가는 "뉴스 헤드라인에 민감하게 반응하는 현 상황에서, 트럼프 대통령의 강경 발언이 유가를 끌어올리고 있다"며 "이란에 대한 경제 전쟁 위협은 분쟁이 고조되는 것으로 해석하는 게 타당해 보인다"고 말했습니다.