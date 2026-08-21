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[날씨] 중부 중심 최대 60㎜ 비…충청 이남 폭염특보

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작성 2026.08.21 06:34 조회수
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오늘(21일)은 중부를 중심으로 비가 내리겠습니다.

현재 서해상에서 비구름대가 유입되면서 중부 서해안에는 비가 시작됐고요.

강수 구름대는 점차 동쪽으로 이동하면서 그 밖의 중부로도 비가 확대되겠습니다.

오늘 예상되는 비의 양은 5에서 최고 60mm 안팎이 예상됩니다.

한편 충청 이남 지역으로는 5~50mm의 소나기가 지날 때 있겠는데요.

소나기가 내릴 때에는 지역별로 편차가 크겠고, 짧은 시간 동안 강하게 쏟아질 수 있어 유의하셔야겠습니다.

현재 충청 이남은 폭염과 열대야특보도 내려져 있습니다.

오늘 한낮에 대구 33도, 광주 35도 보이며 무덥겠고요.

서울은 30도로 평년과 비슷하겠습니다.

현재 기온도 보시면 서울이 24.7도, 부산 26.7도, 제주는 28도로 시작하고 있습니다.

수도권과 강원의 비는 내일 오전까지 이어지겠습니다.

당분간 잦은 소나기가 예상되고요, 일요일부터는 더위가 다시 강해지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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