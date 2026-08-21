1. 북 김여정, 한미훈련 축소에 "서울 가긍한 처지"



북한 김여정 노동당 총무부장이 어젯밤(20일) 담화를 내고 한국이 한미연합훈련을 축소하는 불쌍하고 가엾은 처지에 놓였다고 조롱했습니다. 이재명 대통령의 SNS 메시지를 직접 인용하면서 이중적 언행이라고 비난했습니다.



2. 청와대, '서면 제청' 손봉기 '반려'에 무게



청와대가 조희대 대법원장의 대법관 서면 임명 제청과 관련해 손봉기 부장판사에 대해서는 제청을 반려하는 데에 무게를 두고 있습니다. 김성수 부장판사에 대해서는 임명 절차를 밟을 것으로 보입니다.



3. 현역 4명 '당원권 정지' 중징계…조경태 2년 6개월



국민의힘 윤리위원회가 조경태, 진종오, 권영진, 서범수 비당권파 의원들에게 당원권 정지의 중징계를 결정했습니다. 다음 총선 전후까지 당원권이 정지되는 의원들은 공천이 불투명해지면서 계파 갈등이 훨씬 더 격렬해질 전망입니다.



4. 미, '이란 경제 고립' 동맹국 동참 압박



미국이 이란에 대해 대대적 경제 압박에 나서겠다며 동맹국들의 동참을 강하게 압박했습니다. 이란은 '경제적 테러리즘'이자 '반인도적 범죄'라며 반발했습니다.