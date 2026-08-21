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고속도로서 버스 기사 실신…참사 막은 승객들

고희경 기자
작성 2026.08.21 08:13 조회수
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평소처럼 달리던 버스 안에서 운전기사가 갑자기 의식을 잃는 아찔한 상황이 벌어졌습니다.

그 순간 용감하게 운전석으로 달려 나간 영웅적인 승객들이 있었습니다.

스웨덴 남부의 한 고속도로, 버스 안이 고성과 비명으로 소란스럽습니다.

승객들이 운전석을 향해 제발 일어나라며 소리치는데요.

승객 50여 명을 태우고 달리던 버스 운전기사가 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 것인데요.

기절한 기사의 발이 가속 페달에 그대로 얹혀 있어 버스는 통제력을 잃은 채 고속도로를 질주했습니다.

자칫 대형 참사로 이어질 뻔한 아찔한 순간, 승객 2명이 망설임 없이 운전석으로 뛰어들었는데요.

운전대를 잡아 차선을 유지하며 안전하게 갓길로 유도한 덕분에 버스는 무사히 정차할 수 있었습니다.

현지 경찰은 버스 기사가 급성 질환 때문에 의식을 잃은 것으로 보고, 형사 책임을 묻지는 않기로 했습니다.

(화면출처 : X @MBeblo)
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