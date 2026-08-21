남자화장실 간 여성 붙잡자…"경찰까지 부를 일인가"

한 여성이 고속도로 휴게소에서 화장실을 썼다가 경찰이 출동했다는데 어떤 상황이었던 건가요?



네, 최근 SNS에 고속도로 휴게소에서 화장실 사용 문제로 경찰까지 출동했다는 사연이 올라왔습니다.



작성자 A 씨는 부산에서 서울로 이동하던 중 갑자기 배가 아팠지만 여자 화장실에 줄이 길어 부득이하게 남자 화장실을 이용했는데요.



남성 이용객에게 사과하고 나오던 중 한 남성이 왜 남자 화장실을 이용하느냐며 항의했고, 결국 112에 신고해 경찰까지 출동했다고 합니다.



경찰은 현장에서 구두 경고로 상황을 마무리하려 했지만 신고한 남성은 끝까지 항의한 것으로 전해졌는데요.



A 씨는 남자 화장실을 이용한 건 잘못이라면서도 "경찰까지 부를 일인지는 모르겠다"며 억울함을 토로했습니다.



하지만 누리꾼들은 "반대로 남성이 여자 화장실에 들어갔으면 당연히 경찰 조사받았을 것", "구두 경고로 끝난 걸 감사히 생각하라" 며 A 씨의 행동과 태도를 비판하는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)