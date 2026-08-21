미 재무장관 "국채 바이백 회당 40억 달러 이상 될 수도"

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 20일(현지시간) 국채 바이백(재매입) 규모가 회당 40억 달러를 넘어설 수 있다고 밝혔습니다.베선트 장관은 이날 미 경제방송 CNBC에 출연, "우리는 (활용할 수 있는) 정책 수단이 많기 때문에 지켜볼 것"이라며 "그 일환은 여기서 신호를 보내는 것이며, 현재 국채 금리가 근본적인 경제 여건을 제대로 반영하지 않고 있음을 보여주기 위한 것"이라고 말했습니다.이날 베선트 장관의 발언은 전날 미 재무부가 장기 국채 바이백 규모를 회당 20억 달러에서 최소 40억 달러로 2배 확대한다고 발표한 후에 나왔습니다.재무부는 오는 9월 9일부터 10∼20년물과 20∼30년물 등 장기 국채를 대상으로 바이백 규모를 확대할 예정입니다.미 재무부의 국채 바이백은 시장에서 거래되는 기존 국채를 다시 사들이는 방식으로, 특정 만기 구간의 유동성을 높이고 시장 기능을 원활하게 하기 위한 제도입니다.재무부 발표 이후 30년 만기 미 국채금리가 급락했으나, 이날 하락분을 반납하고 다시 상승했습니다.미 국채 금리는 이날 베선트 장관의 발언 이후에도 상승세를 유지하고 있습니다.그는 또 미 행정부가 "이번 주 또는 다음 주 초"에 "재정 건전화에 더욱 집중할 것"이라며 정부가 수입과 지출을 모두 검토하고 있다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)