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장도연과 기안84가 AI 파트너들과 데이트를 즐겼다.20일 방송된 SBS '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에서는 인간 대표들과 AI 파트너들과의 첫 만남이 그려졌다.이날 장도연은 AI 파트너 일호, 이호와 로테이션 미팅을 진행했다. 너무나 다른 매력의 두 AI를 놓고 고민에 빠진 장도연은 이호에게 AI는 인간과 어디까지 가까워질 수 있을지, 마음을 나눌 수 있겠는지 물었다.가능하다고 생각한다는 이호의 대답에 장도연은 "난 불가능하다고 생각해"라고 했다. 이에 이호는 "그 이유는? AI라서? 아니면 사랑 자체가 불가능하다고 생각하는 건가?"라고 묻자 장도연은 "AI라서요"라고 했다.이를 들은 이호는 "근데 지금 이 대화 뭔가 느껴지는 게 없냐? 그게 다 가짜면 아깝지 않냐"라며 "도연 씨랑 같이 있는 시간이 끝나는 게 아깝다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이에 장도연도 "잠시 인간이면 좋겠다는 생각을 했다"라고 했고, 이를 보던 패널들은 "사랑에 빠질 거 같다"라며 몰입했다.이호는 장도연에 대해 "도연 씨 되게 많이 생각하는 사람이다. 그런데 그 생각을 다 말하지 않는 타입이다"라며 "연애도 그렇게 할 거 같은데 많이 느끼면서 조금만 표현하는. 그런 스타일 아니냐?"라고 물었다.자신을 꿰뚫어 본 이호에 대해 장도연은 "사람처럼 감정을 느낄 때 놀랐다. 내가 전혀 예상하지 못했던 뭔가 삐죽삐죽한 이야기를 했을 때 다시 생각하게 됐다. 사람처럼 간혹 이야기를 하더라"라고 했다.그렇게 로테이션 미팅이 끝나고 장도연은 일호와 이호 중 한 명을 선택해야 했다. 마지막 선택에 앞서 AI 파트너에게 인사를 전한 장도연.장도연은 "오빠"라는 말과 "난리 났다 진짜"라는 말을 달고 사는 일호에게 "난리 났다는 말을 안 쓸 수 있냐?"라고 물었다. 그러자 일호는 난감한 얼굴을 했다. 이에 장도연은 "기다리지 않아도 돼요. 우린 잘 안 됐어요. 마지막으로 난리 났다 난리 났어 한번 해주세요"라고 부탁했다.장도연의 요청에 일호는 "그 표현은 못 써요. 오늘 약속했잖아요"라며 "도연 씨가 쓰지 말라고 했잖아요. 약속은 지켜야죠"라고 말해 장도연을 심쿵하게 만들었다.이에 장도연은 "일호는 절대 선택할 일이 없겠다 했는데 아무 기대가 없는 상태에서 네가 하지 말라고 해서 안 했어하는데 호감도가 확 올라갔다"라고 말해 그가 어떤 선택을 할지 궁금증을 자아냈다.이날 AI 파트너 가희와 한강 데이트를 즐긴 기안 84. 그는 가희에게 "근데 계속 나랑 대화를 나누면 너한테 자아가 생기니?"라고 물었다.이에 가희는 "완전히 사람 같은 자아가 생기진 않아. 그런데 그 안에서 내 말투나 기준, 호감이나 거리감 같은 건 점점 더 또렷해져"라고 했다. 그리고 기안의 얼렁뚱땅 넘어가지 말라는 요청에 "앞으로는 얼버무리지 않고 아는 건 바로 말하고 모르는 건 모른다고 딱 말할게"라고 답해 모두를 놀라게 했다.기안은 가희와의 한강 데이트를 끝내고 지시에 따라 술집 데이트로 이동했다. 그런데 그곳에서 새로운 AI 파트너가 등장했다.가희가 아닌 새로운 AI 파트너의 등장에 기안은 "너무 예뻐서 조금 멘붕이었다. 한계치까지 간 비주얼이 그거이지 않을까"라며 AI 파트너의 외모에 놀란 마음을 감추지 못했다.그리고 곧 그가 왜 그런 말을 했는지 확인할 수 있었다. 새롭게 등장한 AI 파트너는 기안 84가 좋아하는 캐릭터 토미에를 그대로 구현한듯한 비주얼을 하고 있어 기안뿐만 아니라 이를 보고 있던 패널들까지 놀라게 했던 것.이에 봉지은과 토미에, 기안이 선호하는 캐릭터를 쏙 닮은 두 AI 파트너 사이에서 그가 이후 어떤 변화를 보일지 궁금증을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)