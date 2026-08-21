이란 외무부 "미 신규 제재는 경제 테러이자 반인륜 범죄"

▲ 미국-이란

이란 외무부는 자국을 겨냥한 미국의 제재를 경제 테러이자 반인륜적 범죄라고 규탄했습니다.외무부는 20일 성명을 통해 "미국 정부가 이란 국민을 겨냥한 광범위한 경제 및 무역 제재를 부과한다고 발표했다"며 "이는 73년간 이란 국민을 향한 미국 정책 입안자들의 적대감을 보여주는 징표이자, 미국 정부의 반인륜적이고 불법적이며 패권주의적인 본성을 확인시킨 조치"라고 맹비난했습니다.성명은 이어 "모든 이란 시민의 기본적 인권을 표적으로 삼는 미국의 대이란 경제 제재는 의심할 여지없는 경제 테러이자 반인륜 범죄에 해당한다"고 거듭 강조했습니다.그러면서 "이런 제재를 지시하고 집행하는 자들은 이처럼 노골적인 범죄를 저지른 대가로 기소 및 처벌을 받아야 마땅하다"고 목소리를 높였습니다.외무부는 이번 조치가 최근 1년 반 동안 이어진 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁이 실패로 돌아간 상황에서 나왔다는 점을 지적했습니다.성명은 "이란 국민을 불법적이고 반인륜적인 야욕에 굴복시키려던 그들의 사악한 목표가 실패로 돌아간 이후에 단행된 이번 제재는 결국 미국이 이란에 저지른 범죄 목록을 늘리는 데 그칠 뿐"이라고 평가절하했습니다.이어 외무부는 "이번 제재는 독립과 존엄성, 그리고 국가 주권을 수호하려는 이란 국민의 확고한 결의에 그 어떠한 영향도 미치지 못할 것이 틀림없다"며 대미 항전 의지를 재확인했습니다.