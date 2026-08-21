폴리티코 "트럼프 '한국 비판' 본 아시아 동맹들, 불안 속 자강 모색"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합훈련 대폭 축소를 지시하고 한국을 비판하면서 미국의 아시아 동맹 사이에 자강과 협력을 모색하는 움직임이 일고 있다고 미 정치전문매체 폴리티코가 19일(현지시간) 보도했습니다.폴리티코는 아시아 지역 외교관 등을 인용, 트럼프 행정부가 한국을 무시하는 태도를 보이면서 아시아의 미국 동맹국들이 미국의 방어에 얼마나 의존할 수 있을지 재고하는 한편 미국에 대한 의존을 줄이기 위한 협력도 살펴보고 있다고 전했습니다.한 아시아 국가 외교관은 "자립에 초점을 다시 맞추게 될 것으로 본다"고 했습니다.그는 "미국의 방어기술은 여전히 최고이고 이미 미국에 의존하는 국가들이 방향을 바꾸거나 다변화에 나서는 것은 경제적으로나 논리적으로 타당하지 않았다"면서도 "장기적으로 미국의 우산에 대한 의존을 줄이기 위해 여력이 있는 국가들이 자립에 더 많은 투자를 할 것으로 예상된다"고 말했습니다.폴리티코는 인도태평양 지역 국가 사이에 방위 협력도 확대되고 있다고 전했습니다.일본과 필리핀은 지난 6월 합동군사훈련을 위해 안정적 공급망을 확보하는 협정을 체결했고 인도와 베트남은 지난 5월 무기 공동생산 계획을 내놨습니다.조지 W. 부시 미 행정부에서 국방부 부차관보를 지낸 이언 브레진스키는 "트럼프 대통령의 이번 조치는 한국뿐만 아니라 인도태평양 지역 전체에 파장을 일으키고 있다. 모두가 한국처럼 미국과의 관계가 불안정한지 궁금해하고 있다"고 평했습니다.폴리티코는 한국도 다변화에 나섰다면서 장기적으로는 한국과 일본이 자체 핵무장을 추진할 수 있다고도 내다봤습니다.조 바이든 미 행정부에서 국무부 대북고위관리를 지낸 정박은 "이재명 대통령은 아프리카 국가들과 걸프 국가들, 일본과 관계 확대를 논의하고 있으며 이번 일은 한국이 이런 노력을 계속해야 한다는 점을 더욱 부각한다"고 지적했습니다.태평양에 주둔하던 미군의 항공모함이 이란전쟁 탓에 중동으로 이동한 것도 미 동맹국의 불안을 키우는 요인입니다.이란전쟁 과정에서 노출된 미군 무기 재고의 소진 역시 이들 국가의 불안을 부추기고 있습니다.또 다른 아시아 지역 외교관은 미국이 아시아태평양 지역에서 발을 빼는 움직임처럼 보인다면서 "미국의 의도가 아니라 미국이 약속한 수준의 (군사적) 주둔을 유지할 수 있는 능력이 있느냐가 핵심적 문제"라고 했습니다.중국으로서는 호재입니다.바이든 행정부에서 주중 미국대사를 지낸 니콜라스 번스는 "중국은 오랫동안 한국과 일본을 갈라놓을 기회를 엿봤고 트럼프 대통령의 이번 한국 비판으로 왕이 중국 외교부장이 (방한을 통해) 한미를 벌려놓을 기회를 얻게 됐을 것"이라고 말했습니다.미 뉴욕타임스(NYT)도 전현직 미군 관계자를 인용, 트럼프 행정부의 파트너십 유지와 중국 견제에 대한 의지에 동맹들이 의문을 제기하는 시기에 한미연합훈련이 축소되면서 아시아 지역에서의 대비태세가 약화할 가능성이 크다는 우려를 제기했습니다.커티스 스캐퍼로티 전 주한미군사령관은 특히 실사격 훈련 축소와 관련해 "훈련에서 실탄을 사용하고 엄격한 훈련 기준을 적용하는 것은 대비 태세를 점검하는 가장 현실적 방법"이라고 지적했습니다.미 국방부 당국자는 올해 한미훈련 비용이 690만 달러(96억 원)로 추정되며 훈련 축소로 절감되는 비용은 아직 확정되지 않았다고 전했습니다.그러나 미군 이동 등과 관련해 이미 대부분의 비용이 사용된 상태라고 NYT는 전직 군 지휘관들을 인용해 전했습니다.